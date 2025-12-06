Ballia News: फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही स्टाफ नर्स निलंबित, मुकदमा दर्ज

Ballia News: बलिया जिले में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे नौकरी पाने का एक और मामला सामने आया है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद विभाग ने सीएचसी रसड़ा में तैनात स्टाफ नर्स कुमुदलता राय को निलंबित कर दिया है। साथ ही चिकित्सा महानिदेशक के निर्देश पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर भेज दी गई है।