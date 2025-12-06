6 दिसंबर 2025,

शनिवार

बलिया

Ballia News: फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही स्टाफ नर्स निलंबित, मुकदमा दर्ज

स्वास्थ्य विभाग में फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे नौकरी पाने का एक और मामला सामने आया है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद विभाग ने सीएचसी रसड़ा में तैनात स्टाफ नर्स कुमुदलता राय को निलंबित कर दिया है।

बलिया

image

Abhishek Singh

Dec 06, 2025

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे नौकरी पाने का एक और मामला सामने आया है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद विभाग ने सीएचसी रसड़ा में तैनात स्टाफ नर्स कुमुदलता राय को निलंबित कर दिया है। साथ ही चिकित्सा महानिदेशक के निर्देश पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर भेज दी गई है।

मऊ जिले के निवासी ने किया था शिकायत

मऊ जिले के अमारी, अमहर निवासी प्रभात राय ने 27 मार्च और 2 अप्रैल 2025 को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि कुमुदलता राय ने उम्र कम दिखाकर फर्जी हाईस्कूल और इंटर की मार्कशीट तैयार कराई और दूसरी बार प्राप्त डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल की। शिकायतकर्ता ने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाण भी उपलब्ध कराए थे।

शिकायत पर सीएमओ डॉ. संजीव वर्मन की ओर से दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। आरोपित नर्स ने 11 अप्रैल को समिति के समक्ष लिखित स्पष्टीकरण देते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया। इसके बाद विभाग ने 29 अप्रैल को उसकी डिग्रियों को सत्यापन के लिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर भेजा। विश्वविद्यालय ने दस्तावेज़ों को आगे माध्यमिक शिक्षा परिषद, वाराणसी को भेजा।

14 मई को परिषद की ओर से जारी रिपोर्ट में हाईस्कूल और इंटर की मार्कशीट में अलग-अलग जन्मतिथि पाए जाने की पुष्टि की गई। रिपोर्ट के अनुसार दस्तावेज़ों में हेराफेरी कर विभाग में नौकरी हासिल की गई थी।

रिपोर्ट मिलने के बाद चिकित्सा महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने 10 नवंबर को सीएमओ को तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए। निर्देशों के आधार पर कुमुदलता राय को निलंबित कर दिया गया है तथा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर भेज दी गई है।

Published on:

06 Dec 2025 11:42 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही स्टाफ नर्स निलंबित, मुकदमा दर्ज

बलिया

उत्तर प्रदेश

