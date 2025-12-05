Ballia News: बलिया में भीषण हादसा, स्कॉर्पियो–टेम्पो की आमने-सामने की टक्कर, एक किन्नर की मौत, पांच गंभीर

Ballia news,pic- patrika
Ballia News: बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक किन्नर की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना रात लगभग 12:30 बजे हल्दी चट्टी के पास हुई, जब एक टेम्पो और स्कॉर्पियो कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टेम्पो में छह लोग सवार थे, जो बारात में कार्यक्रम करने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो सड़क किनारे पलट गया और उसमें सवार यात्री दूर तक जा गिरे। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में आग लगने की भी जानकारी सामने आई है।
हादसे में दिल्ली निवासी जोया (25) की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अन्य लोगों की पहचान त्रिपुरा की शिलकी (25), पश्चिम बंगाल के कचढ़ापाड़ा की रूपा राय (35), बंगाल की स्वीटी (20) और कोलकाता की आशा (20) के रूप में हुई है। सभी घायल थर्ड जेंडर समुदाय के सदस्य बताए जा रहे हैं।
घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे और घायलों को संभाला। सूचना पर 112 पुलिस टीम पहुंची और सभी को जिला अस्पताल भिजवाया। वहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए सभी घायलों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया।
हल्दी थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि कम रोशनी और तेज रफ्तार दुर्घटना की मुख्य वजह मानी जा रही है, हालांकि टक्कर के वास्तविक कारणों की जांच जारी है।
