Ballia News: बलिया में भीषण हादसा, स्कॉर्पियो–टेम्पो की आमने-सामने की टक्कर, एक किन्नर की मौत, पांच गंभीर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टेम्पो में छह लोग सवार थे, जो बारात में कार्यक्रम करने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो सड़क किनारे पलट गया और उसमें सवार यात्री दूर तक जा गिरे। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में आग लगने की भी जानकारी सामने आई है।