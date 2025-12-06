Ballia News: शादी शुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जम कर हुई धुनाई, मचा हंगामा

Ballia News: बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को उस समय हंगामा मच गया, जब एक शादीशुदा युवती से मिलने उसके मायके पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोप है कि युवक पहले भी कई बार युवती से मिलने आता था। इस बार ग्रामीणों ने उसे पकड़कर जमकर पिटाई की और डायल 112 पुलिस को सूचना देकर बुला लिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय चालान कर दिया।