Ballia News: शादी शुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जम कर हुई धुनाई, मचा हंगामा

Ballia news, pic- सोशल मीडिया
Ballia News: बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को उस समय हंगामा मच गया, जब एक शादीशुदा युवती से मिलने उसके मायके पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोप है कि युवक पहले भी कई बार युवती से मिलने आता था। इस बार ग्रामीणों ने उसे पकड़कर जमकर पिटाई की और डायल 112 पुलिस को सूचना देकर बुला लिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय चालान कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, बिहार के एकमा थाना क्षेत्र के बनकटा गांव निवासी जमशेद अली की मुलाकात करीब छह महीने पहले अकबरपुर स्थित मखदूम बाबा मजार पर एक युवती से हुई थी। बातचीत बढ़ते-बढ़ते दोनों के बीच नजदीकियां गहरी हो गईं और प्रेम संबंध बन गए। युवती हिंदू समुदाय से है और पहले से शादीशुदा है। वह बीते दिनों से अपने मायके में रह रही है, जहां युवक उससे मिलने आता था।
बताया जा रहा है कि शनिवार को भी जमशेद अली युवती से मिलने उसके घर पहुंच गया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, आसपास के युवकों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि युवक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बलिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग