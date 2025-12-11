11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

Ballia News: महिला ने मरम्मत के लिए दो थी मोबाइल, खाते से उड़ गए 2 लाख

मोबाइल मरम्मत के नाम पर एक महिला के बैंक खाते से 1.96 लाख रुपये उड़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता सविता सिंह, निवासी चाड़ी (नगरा थाना), हैबतपुर नई बस्ती में अपने परिवार के साथ रहती हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बलिया

image

Abhishek Singh

Dec 11, 2025

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले में मोबाइल मरम्मत के नाम पर एक महिला के बैंक खाते से 1.96 लाख रुपये उड़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता सविता सिंह, निवासी चाड़ी (नगरा थाना), हैबतपुर नई बस्ती में अपने परिवार के साथ रहती हैं।

जानकारी के अनुसार, 19 नवंबर को उनका मोबाइल फोन खराब हो गया था, जिसे उन्होंने पास की एक दुकान पर मरम्मत के लिए दिया। आरोप है कि दुकानदार ने महिला के फोन से सिम कार्ड निकालकर अपने पास रख लिया और उन्हें दूसरा सिम दे दिया। इसी दौरान 11 दिनों में गूगल पे एप के माध्यम से महिला के खाते से 1.96 लाख रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।

जब क़िस्त जमा करने बैंक गए तो हुआ खुलासा

महिला को धोखाधड़ी का पता एक दिसंबर को तब चला, जब वह ई-रिक्शा की किस्त जमा करने के लिए बैंक बैलेंस चेक करने पहुंचीं। खाते में मात्र 49 हजार रुपये शेष थे। इसके बाद उन्होंने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया और मामले की शिकायत पुलिस को दी।

इस संबंध में कोतवाल क्षितिज त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। संभव है कि पीड़िता ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 12:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: महिला ने मरम्मत के लिए दो थी मोबाइल, खाते से उड़ गए 2 लाख

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ballia breaking: मिलने से इंकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका के घर पहुंच कर खाया जहर, मौत

Ballia news
बलिया

Ballia News: पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल, 21 पुलिसकर्मियों का किया तबादला, कई पुराने आदेश हुए रद्द

Ballia news
बलिया

Ballia News: पति करने जा रहा था दूसरी शादी, पहली पत्नी ने मंडप में किया हंगामा, दुल्हा फरार

Ballia news
बलिया

Ballia News: शादी शुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जम कर हुई धुनाई, मचा हंगामा

Ballia news
बलिया

Ballia News: फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही स्टाफ नर्स निलंबित, मुकदमा दर्ज

Ballia news
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.