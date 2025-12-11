Ballia News: महिला ने मरम्मत के लिए दो थी मोबाइल, खाते से उड़ गए 2 लाख

Ballia news, pic- सोशल मीडिया
Ballia News: बलिया जिले में मोबाइल मरम्मत के नाम पर एक महिला के बैंक खाते से 1.96 लाख रुपये उड़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता सविता सिंह, निवासी चाड़ी (नगरा थाना), हैबतपुर नई बस्ती में अपने परिवार के साथ रहती हैं।
जानकारी के अनुसार, 19 नवंबर को उनका मोबाइल फोन खराब हो गया था, जिसे उन्होंने पास की एक दुकान पर मरम्मत के लिए दिया। आरोप है कि दुकानदार ने महिला के फोन से सिम कार्ड निकालकर अपने पास रख लिया और उन्हें दूसरा सिम दे दिया। इसी दौरान 11 दिनों में गूगल पे एप के माध्यम से महिला के खाते से 1.96 लाख रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।
महिला को धोखाधड़ी का पता एक दिसंबर को तब चला, जब वह ई-रिक्शा की किस्त जमा करने के लिए बैंक बैलेंस चेक करने पहुंचीं। खाते में मात्र 49 हजार रुपये शेष थे। इसके बाद उन्होंने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया और मामले की शिकायत पुलिस को दी।
इस संबंध में कोतवाल क्षितिज त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। संभव है कि पीड़िता ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई हो।
