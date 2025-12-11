Ballia News: महिला ने मरम्मत के लिए दो थी मोबाइल, खाते से उड़ गए 2 लाख

जानकारी के अनुसार, 19 नवंबर को उनका मोबाइल फोन खराब हो गया था, जिसे उन्होंने पास की एक दुकान पर मरम्मत के लिए दिया। आरोप है कि दुकानदार ने महिला के फोन से सिम कार्ड निकालकर अपने पास रख लिया और उन्हें दूसरा सिम दे दिया। इसी दौरान 11 दिनों में गूगल पे एप के माध्यम से महिला के खाते से 1.96 लाख रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।