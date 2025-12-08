Ballia News: पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल, 21 पुलिसकर्मियों का किया तबादला, कई पुराने आदेश हुए रद्द

Ballia Police: बलिया जिले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने रविवार को बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 21 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया। जारी सूची में मुख्य आरक्षी, आरक्षी और महिला आरक्षी शामिल हैं। कई पुलिसकर्मियों के पूर्व में किए गए स्थानांतरण आदेश रद्द कर उन्हें नई तैनाती दी गई है।