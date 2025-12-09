Ballia breaking: मिलने से इंकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका के घर पहुंच कर खाया जहर, मौत

Ballia News: बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के अमहर उत्तर पट्टी सरया गांव में मंगलवार को प्रेम प्रसंग से जुड़ी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अपनी प्रेमिका से मिलने उसके ननिहाल पहुंचे 22 वर्षीय अभय कुमार ने परिजनों के इनकार करने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली।