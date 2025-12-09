Ballia breaking: मिलने से इंकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका के घर पहुंच कर खाया जहर, मौत

Ballia news, pic- सोशल मीडिया
Ballia News: बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के अमहर उत्तर पट्टी सरया गांव में मंगलवार को प्रेम प्रसंग से जुड़ी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अपनी प्रेमिका से मिलने उसके ननिहाल पहुंचे 22 वर्षीय अभय कुमार ने परिजनों के इनकार करने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली।
जानकारी के अनुसार वीरेंद्र कुमार पुत्र अभय कुमार निवासी चचया गांव, नगरा थाना क्षेत्र का था। उसका प्रेम संबंध पड़ोस की एक युवती से चल रहा था। युवक की लगातार हरकतों से परेशान होकर युवती के परिजनों ने उसे अपने ननिहाल सरया गांव भेज दिया था।
मंगलवार सुबह अभय बाइक से प्रेमिका के ननिहाल पहुंचा और उसे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। प्रेमिका और उसके परिजनों ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया और उसे लौट जाने को कहा। इससे आहत होकर अभय ने वहीं जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया।
अचेत अवस्था में उसे तत्काल रसड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे बलिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन बाद में उसे मऊ ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर वर्मा, रसड़ा और नगरा थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने देर शाम तक प्रेमिका के परिजनों से पूछताछ की।
क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बलिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग