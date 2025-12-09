9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

Ballia breaking: मिलने से इंकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका के घर पहुंच कर खाया जहर, मौत

रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के अमहर उत्तर पट्टी सरया गांव में मंगलवार को प्रेम प्रसंग से जुड़ी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अपनी प्रेमिका से मिलने उसके ननिहाल पहुंचे 22 वर्षीय अभय कुमार ने परिजनों के इनकार करने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

less than 1 minute read
Google source verification

बलिया

image

Abhishek Singh

Dec 09, 2025

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के अमहर उत्तर पट्टी सरया गांव में मंगलवार को प्रेम प्रसंग से जुड़ी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अपनी प्रेमिका से मिलने उसके ननिहाल पहुंचे 22 वर्षीय अभय कुमार ने परिजनों के इनकार करने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

जानकारी के अनुसार वीरेंद्र कुमार पुत्र अभय कुमार निवासी चचया गांव, नगरा थाना क्षेत्र का था। उसका प्रेम संबंध पड़ोस की एक युवती से चल रहा था। युवक की लगातार हरकतों से परेशान होकर युवती के परिजनों ने उसे अपने ननिहाल सरया गांव भेज दिया था।

प्रेमिका के ननिहाल पहुंच गया युवक

मंगलवार सुबह अभय बाइक से प्रेमिका के ननिहाल पहुंचा और उसे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। प्रेमिका और उसके परिजनों ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया और उसे लौट जाने को कहा। इससे आहत होकर अभय ने वहीं जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया।

अचेत अवस्था में उसे तत्काल रसड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे बलिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन बाद में उसे मऊ ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर वर्मा, रसड़ा और नगरा थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने देर शाम तक प्रेमिका के परिजनों से पूछताछ की।

क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 08:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia breaking: मिलने से इंकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका के घर पहुंच कर खाया जहर, मौत

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ballia News: पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल, 21 पुलिसकर्मियों का किया तबादला, कई पुराने आदेश हुए रद्द

Ballia news
बलिया

Ballia News: पति करने जा रहा था दूसरी शादी, पहली पत्नी ने मंडप में किया हंगामा, दुल्हा फरार

Ballia news
बलिया

Ballia News: शादी शुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जम कर हुई धुनाई, मचा हंगामा

Ballia news
बलिया

Ballia News: फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही स्टाफ नर्स निलंबित, मुकदमा दर्ज

Ballia news
बलिया

Ballia News: बलिया में भीषण हादसा, स्कॉर्पियो–टेम्पो की आमने-सामने की टक्कर, एक किन्नर की मौत, पांच गंभीर

Ballia
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.