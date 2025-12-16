Ballia News: भेष बदल कर रह रहा सीपीआई का सदस्य गिरफ्तार, 50 हजार का था इनामिया

एसटीएस अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2012 में सीताराम ने अपने साथियों के साथ बलिया के सहतवार थाना क्षेत्र के अतरडरिया गांव में ग्राम प्रधान मुसाफिर चौहान की पत्नी फूलमति की हत्या की थी। प्रधान को भी मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन वह मौके से फरार हो गया था। प्रधान पर पुलिस मुखबिर होने का संदेह था और इस वारदात में सीताराम की अहम भूमिका बताई गई है। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी के लिए तत्कालीन आजमगढ़ डीआईजी द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।