16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

Ballia News: भेष बदल कर रह रहा सीपीआई का सदस्य गिरफ्तार, 50 हजार का था इनामिया

एसटीएस अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2012 में सीताराम ने अपने साथियों के साथ बलिया के सहतवार थाना क्षेत्र के अतरडरिया गांव में ग्राम प्रधान मुसाफिर चौहान की पत्नी फूलमति की हत्या की थी। प्रधान को भी मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन वह मौके से फरार हो गया था।

2 min read
Google source verification

बलिया

image

Abhishek Singh

Dec 16, 2025

Ballia police

ballia police, Pc: Patrika

Ballia Crime News: बलिया जनपद के मनियर थाना क्षेत्र स्थित मुड़ियारी गांव का रहने वाला सीताराम उर्फ विनय लंबे समय से भेष बदलकर और नाम बदलकर अलग-अलग स्थानों पर छिपकर रह रहा था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार के विभिन्न थानों में बैंक डकैती, हत्या समेत कुल पांच गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

21 सितंबर 2004 को माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) और पीपुल्स वार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) के विलय के बाद गठित सीपीआई (माओवादी) की बैठक में भी सीताराम की मौजूदगी रही थी। इसके बाद उसे जन आंदोलन के माध्यम से सीपीआई (माओवादी) संगठन के विस्तार की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

STF लगातार सीताराम को खोज रही थी

सीताराम द्वारा आयोजित बैठकों में शहरी और नगरीय क्षेत्रों में सक्रिय ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) शामिल होते थे, जो संगठन के लिए काम करते थे। बताया गया कि उसने वर्ष 1986 में घर छोड़ दिया था और माले संगठन से जुड़ गया था। बाद में 1990 में वह 20 सीसी का जोनल सेक्रेटरी बना।

एसटीएस अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2012 में सीताराम ने अपने साथियों के साथ बलिया के सहतवार थाना क्षेत्र के अतरडरिया गांव में ग्राम प्रधान मुसाफिर चौहान की पत्नी फूलमति की हत्या की थी। प्रधान को भी मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन वह मौके से फरार हो गया था। प्रधान पर पुलिस मुखबिर होने का संदेह था और इस वारदात में सीताराम की अहम भूमिका बताई गई है। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी के लिए तत्कालीन आजमगढ़ डीआईजी द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

15 अगस्त 2023 को सीताराम अपने संगठन के प्रमुख सदस्यों तारा देवी, लल्लू राम, सत्य प्रकाश वर्मा, राम मूर्ति और विनोद साहनी के साथ बैठक कर रहा था। उस दौरान उसके सभी साथी गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिनके पास से नक्सली विचारधारा से जुड़ी पत्रिकाएं और हथियार बरामद हुए थे, जबकि सीताराम मौके से फरार हो गया था।

इस संबंध में लखनऊ एटीएस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच वर्तमान में एनआईए द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मामलों के अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर, बांका और सीतामढ़ी जिलों में भी बैंक डकैती, हत्या, मारपीट और अवैध हथियार रखने के कई मुकदमों में वह वांछित चल रहा था। पूछताछ के दौरान सामने आए संगठन के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई का अभियान जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 11:14 am

Published on:

16 Dec 2025 11:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: भेष बदल कर रह रहा सीपीआई का सदस्य गिरफ्तार, 50 हजार का था इनामिया

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ballia News: बलिया में युवक सीने में दागी छः गोली, हत्या में चार नामजद

Ballia news
बलिया

Ballia News: शादी के 10 दिन बाद ही परीक्षा देने गई पत्नी प्रेमी संग फरार, मचा हड़कंप

Ballia news
बलिया

Ballia News: महिला ने मरम्मत के लिए दो थी मोबाइल, खाते से उड़ गए 2 लाख

Ballia news
बलिया

Ballia breaking: मिलने से इंकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका के घर पहुंच कर खाया जहर, मौत

Ballia news
बलिया

Ballia News: पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल, 21 पुलिसकर्मियों का किया तबादला, कई पुराने आदेश हुए रद्द

Ballia news
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.