Ballia News: एक साथ उठी सास बहू की अर्थी, मचा कोहराम

Ballia News: बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर–4 स्थित चांदू पाकड़ शिवाला मंदिर के पास 24 घंटे के भीतर सास और बहू के निधन से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार को दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया।
जानकारी के अनुसार, चचेरी सास सुकरी देवी (लगभग 80 वर्ष), पत्नी स्वर्गीय महेश शर्मा, लंबे समय से वृद्धावस्था व बीमारी से ग्रसित थीं। इसी बीच उनकी बहू प्रियंका शर्मा (लगभग 35 वर्ष), पत्नी आशुतोष शर्मा, का रविवार सुबह करीब 10 बजे बिहार के किशनगंज स्थित मायके में निधन हो गया। प्रियंका के पति आशुतोष शर्मा निजी कंपनी में इंजीनियर हैं।
प्रियंका का शव रविवार रात करीब 11 बजे मनियर स्थित ससुराल लाया गया। परिजन सोमवार को अंतिम संस्कार की तैयारी कर ही रहे थे कि सोमवार भोर करीब 3 बजे सुकरी देवी का भी निधन हो गया।
सोमवार को मनियर परशुराम स्थान के पीछे स्थित अंत्येष्टि स्थल पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। प्रियंका शर्मा को उनके पति आशुतोष शर्मा ने मुखाग्नि दी, जबकि सुकरी देवी को उनके पौत्र ने मुखाग्नि दी।
प्रियंका शर्मा के तीन बच्चे हैं—दो बेटियां नंदनी (13) और ज्योत्सना (11) तथा एक पुत्र श्वेतांश (4)। घटना से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल है।
