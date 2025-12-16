Ballia News: एक साथ उठी सास बहू की अर्थी, मचा कोहराम

जानकारी के अनुसार, चचेरी सास सुकरी देवी (लगभग 80 वर्ष), पत्नी स्वर्गीय महेश शर्मा, लंबे समय से वृद्धावस्था व बीमारी से ग्रसित थीं। इसी बीच उनकी बहू प्रियंका शर्मा (लगभग 35 वर्ष), पत्नी आशुतोष शर्मा, का रविवार सुबह करीब 10 बजे बिहार के किशनगंज स्थित मायके में निधन हो गया। प्रियंका के पति आशुतोष शर्मा निजी कंपनी में इंजीनियर हैं।