मऊ PCF कार्यालय में घूसखोरी का पर्दाफाश, 25 हजार लेते लिपिक ‘रंगेहाथ’ गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि शिकायतकर्ता शौकत अली पुत्र स्व. नजीर अहमद, निवासी ग्राम व पोस्ट इंदारा, थाना कोपागंज, जनपद मऊ, जो साधन सहकारी समिति बी-पैक्स भीटी मऊ में धान क्रय केंद्र प्रभारी हैं, ने सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सरकारी धान क्रय के दौरान उपस्थिति दर्ज करने वाली आई मशीन खराब होने पर फिंगर मशीन एवं जूट के बोरे उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रबंधक पीसीएफ मऊ के निर्देश पर लिपिक राम मिलन यादव से संपर्क किया गया, जहां उक्त लिपिक द्वारा सुविधा उपलब्ध कराने के बदले 25 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई।