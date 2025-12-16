16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

मऊ

मऊ PCF कार्यालय में घूसखोरी का पर्दाफाश, 25 हजार लेते लिपिक ‘रंगेहाथ’ गिरफ्तार

यूपी सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर की ट्रैप टीम ने जिला प्रबंधक पीसीएफ कार्यालय में तैनात एक लिपिक को 25 हजार रुपये की घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से विभागीय गलियारों में हड़कंप मच गया है।

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 16, 2025

Mau news

Mau news

Mau News: मऊ जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर की ट्रैप टीम ने जिला प्रबंधक पीसीएफ कार्यालय में तैनात एक लिपिक को 25 हजार रुपये की घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से विभागीय गलियारों में हड़कंप मच गया है।

यूपी सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर की ट्रैप टीम ने मंगलवार को राम मिलन यादव, लिपिक, कार्यालय जिला प्रबंधक, पीसीएफ जनपद मऊ को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी दिनांक 16 दिसंबर 2025 को भीटी चौराहा, तहसील सदर मऊ से शाम करीब 5:30 बजे की गई।

एंटी करप्शन ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि शिकायतकर्ता शौकत अली पुत्र स्व. नजीर अहमद, निवासी ग्राम व पोस्ट इंदारा, थाना कोपागंज, जनपद मऊ, जो साधन सहकारी समिति बी-पैक्स भीटी मऊ में धान क्रय केंद्र प्रभारी हैं, ने सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सरकारी धान क्रय के दौरान उपस्थिति दर्ज करने वाली आई मशीन खराब होने पर फिंगर मशीन एवं जूट के बोरे उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रबंधक पीसीएफ मऊ के निर्देश पर लिपिक राम मिलन यादव से संपर्क किया गया, जहां उक्त लिपिक द्वारा सुविधा उपलब्ध कराने के बदले 25 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई।

शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी को रंगेहाथ पकड़वाने की मांग की थी। शिकायत का सत्यापन होने के बाद ट्रैप टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी लिपिक को रिश्वत लेते समय दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्त राम मिलन यादव पुत्र स्व. राम आसरे यादव, निवासी निवातिनपुरवा पोस्ट कासिमपुर, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ (हाल पता– लिपिक, कार्यालय जिला प्रबंधक, पीसीएफ मऊ) के विरुद्ध थाना उप्र सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

एंटी करप्शन ने लोगों से किया अपील

विभाग द्वारा अपील किया गया कि भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक, उप्र सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर सेक्टर गोरखपुर ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी लोक सेवक द्वारा सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग की जाती है तो तुरंत मोबाइल नंबर 9454401870 या सतर्कता मुख्यालय के हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर सूचना दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

Published on:

16 Dec 2025 10:36 pm

मऊ PCF कार्यालय में घूसखोरी का पर्दाफाश, 25 हजार लेते लिपिक 'रंगेहाथ' गिरफ्तार

