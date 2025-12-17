IPL News: किसान का बेटा मंगेश IPL खेलेगा, 5.20 करोड़ लगी बोली

IPL news
Mau News: मऊ जनपद के घोसी क्षेत्र अंतर्गत कैथवली जमीन कैथवली गांव के निवासी मंगेश यादव ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चयनित होकर जिले और क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। IPL 2026 की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने मंगेश यादव को 5 करोड़ 20 लाख रुपये की बड़ी राशि में अपनी टीम में शामिल किया। मंगेश यादव पिता रामअवध यादव किसानी के साथ साथ ट्रक चलाते हैं।
मंगेश यादव की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसे ही नीलामी में उनके चयन की खबर गांव पहुंची, परिजनों, शुभचिंतकों और खेल प्रेमियों ने मिठाइयाँ बांटकर जश्न मनाया। गांव के युवाओं के लिए मंगेश आज प्रेरणा बनकर उभरे हैं।
बताया जाता है कि मंगेश यादव ने बेहद साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। स्थानीय स्तर से शुरू हुआ उनका क्रिकेट सफर अब देश के सबसे बड़े क्रिकेट मंच तक पहुँच चुका है।
RCB जैसी प्रतिष्ठित टीम द्वारा करोड़ों की बोली लगना मंगेश की प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण माना जा रहा है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले IPL सीजन में मंगेश यादव को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिलेगा।
मंगेश की इस सफलता पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, खेल संगठनों और जिला प्रशासन ने भी बधाई दी है। लोगों को उम्मीद है कि मंगेश यादव आने वाले समय में न सिर्फ अपनी टीम बल्कि मऊ जनपद और उत्तर प्रदेश का नाम देश-विदेश में और ऊँचाइयों तक पहुंचाएंगे।
