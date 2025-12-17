IPL News: किसान का बेटा मंगेश IPL खेलेगा, 5.20 करोड़ लगी बोली

Mau News: मऊ जनपद के घोसी क्षेत्र अंतर्गत कैथवली जमीन कैथवली गांव के निवासी मंगेश यादव ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चयनित होकर जिले और क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। IPL 2026 की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने मंगेश यादव को 5 करोड़ 20 लाख रुपये की बड़ी राशि में अपनी टीम में शामिल किया। मंगेश यादव पिता रामअवध यादव किसानी के साथ साथ ट्रक चलाते हैं।