Mau News: मधुबन पुलिस ने 25 हजार के इनामी गैंगस्टर को किया गिरफ्तार

Mau News, Pc: Abhishek Singh
Mau Crime News: मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित अपराधी के खिलाफ की गई।
पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत यह सफलता मिली। क्षेत्राधिकारी मधुबन के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक दीप कुमार पटेल ने कांस्टेबल नीरज यादव, पंकज यादव और संदीप यादव के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, 17 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 6:05 बजे सिपाह से पाती रोड जाने वाली नहर के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान धमेधर पुत्र मस्तफा, निवासी रामपुर खजरही, थाना घोसी, जनपद मऊ के रूप में हुई है।
धमेधर थाना मधुबन में दर्ज मु.अ.सं. 225/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
