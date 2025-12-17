Mau News: मधुबन पुलिस ने 25 हजार के इनामी गैंगस्टर को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत यह सफलता मिली। क्षेत्राधिकारी मधुबन के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक दीप कुमार पटेल ने कांस्टेबल नीरज यादव, पंकज यादव और संदीप यादव के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की।