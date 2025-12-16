16 दिसंबर 2025,

संत कबीर नगर

10 साल बाद ढोल-मजीरे के साथ ससुराल पहुंची पत्नी, पति ने घर में घुसने नहीं दिया तो सड़क पर लगाया जाम

Sant Kabir News : जिले के खलीलाबाद में महिला लगभग 10 साल बाद ढोल-मजीरे और बारातियों के साथ अपनी ससुराल पहुंची। लेकिन, महिला के पति ने दरवाजा ही नहीं खोला और उसे घर में घुसने नहीं दिया।

Google source verification

संत कबीर नगर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 16, 2025

10 साल बाद महिला ढ़ोल नगाड़ों के साथ ससुराल पहुंची, Image Generated by Gemini

संत कबीर नगर: जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के काट गंगा गांव में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला लगभग 10 साल बाद ढोल-मजीरे और बारातियों के साथ अपनी ससुराल पहुंची। लेकिन पति ने दरवाजा नहीं खोला और घर में घुसने नहीं दिया। नाराज महिला ने गांव से गुजरने वाले कांटे-मुंडेरवा मार्ग पर धरना देकर जाम लगा दिया और पति को बाहर बुलाने की जिद करने लगी।

यह अनोखा हाई-वोल्टेज ड्रामा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लोग दूर-दूर से कौतूहलवश घटना देखने पहुंचे। सड़क पर जाम लगने से वाहनों की लंबी कतार लग गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, वर्ष 2015 में खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के चापीहानी गांव निवासी छोटेलाल ने अपनी बेटी की शादी काट गंगा गांव के राधेश्याम उर्फ अनिल से की थी। शादी के कुछ समय बाद ही दंपति में विवाद हो गया। पत्नी मायके चली गई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया।

अदालत ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी को ससुराल में रहने दे और बच्चों के भरण-पोषण के लिए हर महीने 6200 रुपये दे। कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे महिला ढोल-मजीरे की धुन के साथ रिश्तेदारों और बारातियों के साथ ससुराल पहुंची।

महिला का आरोप है कि पति राधेश्याम उर्फ अनिल ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए वह न तो मिलने आ रहा है और न ही घर में प्रवेश देने को तैयार है। जब पति घर से बाहर नहीं निकला तो महिला सड़क पर बैठ गई और जाम लगा दिया। उसने पति को बाहर बुलाने और कोर्ट के आदेश का पालन कराने की मांग की।

पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया

सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। कांटे चौकी इंचार्ज वशिष्ठ कुमार ने महिला और उसके रिश्तेदारों को समझा-बुझाकर शांत कराया। जाम खुलवाया गया और यातायात बहाल किया गया।

चौकी इंचार्ज ने बताया कि दोनों पक्षों से बातचीत की गई है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मामले की जांच की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

16 Dec 2025 09:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / 10 साल बाद ढोल-मजीरे के साथ ससुराल पहुंची पत्नी, पति ने घर में घुसने नहीं दिया तो सड़क पर लगाया जाम

संत कबीर नगर

उत्तर प्रदेश

