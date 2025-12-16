10 साल बाद ढोल-मजीरे के साथ ससुराल पहुंची पत्नी, पति ने घर में घुसने नहीं दिया तो सड़क पर लगाया जाम

संत कबीर नगर: जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के काट गंगा गांव में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला लगभग 10 साल बाद ढोल-मजीरे और बारातियों के साथ अपनी ससुराल पहुंची। लेकिन पति ने दरवाजा नहीं खोला और घर में घुसने नहीं दिया। नाराज महिला ने गांव से गुजरने वाले कांटे-मुंडेरवा मार्ग पर धरना देकर जाम लगा दिया और पति को बाहर बुलाने की जिद करने लगी।