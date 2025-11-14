Patrika LogoSwitch to English

संत कबीर नगर

अब कौन करेगा कन्या दान…मेरे मम्मी पाप को मत ले जाइए, बेटी की चीत्कार सुन भीड़ के भी निकले आंसू, शादी के सात दिन पहले ही काल ने छीन लिया मां-बाप

संतकबीर नगर जिले में आज दर्दनाक हादसा हो गया, यहां बेटी की शादी की खरीदारी करने निकले दंपति को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। मौके पर ही पति, पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई।

संत कबीर नगर

image

anoop shukla

Nov 14, 2025

Up news, sant kabir nagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, तेज रफ्तार ट्रक ने दंपति को रौंदा

संतकबीर नगर जिले में हुए दर्दनाक हादसे में पति और पत्नी की मौत हो गई, दोनो अपने बेटी की शादी के लिए बाजार करने निकले थे कि तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को रौंद डाला, मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई, आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, दुर्घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के बच्चे दहाड़े मार कर रो रहे थे। सबसे बुरी स्थिति उनकी बेटी के थी जिसकी शादी के मात्र सात दिन बचे थे वह बार बार मान, बाप को याद करते हुए बेहोश हो जा रही थी।

21 नवंबर को होनी थी बेटी की शादी, घर में जोर शोर से हो रही थी तैयारी

जानकारी के मुताबिक जिले के बभनी गांव के ओंकार गोरखपुर में बिजली विभाग में कर्मचारी थे। घर में पत्नी कुशलावती दो बेटियां और दो बेटे रहते हैं। बड़ा बेटा अरविंद इंटर पास करने के बाद मेंहदावल से आईटीआई की पढ़ाई कर कर रहा है। छोटा बेटा अभिषेक अभी 11वीं में पढ़ाई कर रहा है। छोटी बेटी भी पढ़ाई कर रही है। दो बेटियों की पहले शादी कर चुके हैं। तीसरी बेटी मनीषा की शादी 6 महीने पहले झुड़िया के कटया गांव के रहने वाले मनीष से 21 नवंबर को होनी थी। परिवार शादी की तैयारी में जुटा था। शादी के कार्ड बंट चुके थे।

बाजार करने निकले दंपति को ट्रक ने रौंदा, परिवार में मचा कोहराम

ओंकार गुरुवार सुबह अपनी पत्नी के साथ खरीददारी के लिए खलीलाबाद मार्केट में गए थे। सामान खरीदने के बाद घर लौटने लगे, दोनों सड़क के किनारे खड़े थे। उनके हाथ में झोला और सामान था। तभी तेज रफ्तार ट्रक आया और दोनों को कुचल दिया। देखते ही हम मौके पर पहुंचे। ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। मृतक दंपति के बच्चे और रिश्तेदार दुर्घटनास्थल पर पहुंचते ही बदहवास हो गए। सबसे बुरी स्थिति उनकी लड़की की थी जिसकी शादी के बस सात दिन बचे थे। बदहवास बेटी उस समय को कोस रही थी जब दोनों बाजार के लिए निकले थे, छाती पीटते हुए वह बेहोश हुए जा रही थी, घर वाले उसे सम्हालने में लगे थे।कोतवाल प्रभारी पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि घटना की जानकारी होने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। दुर्घटना करने वाले ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

14 Nov 2025 12:17 am

