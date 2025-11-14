अब कौन करेगा कन्या दान…मेरे मम्मी पाप को मत ले जाइए, बेटी की चीत्कार सुन भीड़ के भी निकले आंसू, शादी के सात दिन पहले ही काल ने छीन लिया मां-बाप

ओंकार गुरुवार सुबह अपनी पत्नी के साथ खरीददारी के लिए खलीलाबाद मार्केट में गए थे। सामान खरीदने के बाद घर लौटने लगे, दोनों सड़क के किनारे खड़े थे। उनके हाथ में झोला और सामान था। तभी तेज रफ्तार ट्रक आया और दोनों को कुचल दिया। देखते ही हम मौके पर पहुंचे। ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। मृतक दंपति के बच्चे और रिश्तेदार दुर्घटनास्थल पर पहुंचते ही बदहवास हो गए। सबसे बुरी स्थिति उनकी लड़की की थी जिसकी शादी के बस सात दिन बचे थे। बदहवास बेटी उस समय को कोस रही थी जब दोनों बाजार के लिए निकले थे, छाती पीटते हुए वह बेहोश हुए जा रही थी, घर वाले उसे सम्हालने में लगे थे।कोतवाल प्रभारी पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि घटना की जानकारी होने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। दुर्घटना करने वाले ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।