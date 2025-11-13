यूपी के इस जिले में SP की बड़ी कारवाई, 46 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल…कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : SP

संतकबीरनगर जिले में क्राइम कंट्रोल को दुरुस्त करने के लिए SP संदीप कुमार मीना ने बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया है। बुधवार देर रात जारी आदेश में दो थानाध्यक्षों सहित कुल 46 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। इन तबादलों में चर्चित बखिरा थाना अध्यक्ष राकेश सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। राकेश सिंह को निरीक्षक क्राइम ब्रांच कोतवाली भेजा गया है। मेंहदावल के प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह को बखिरा का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। वहीं, बखिरा के चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार सिंह को मेंहदावल का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रामकृष्ण मिश्र को पुलिस लाइन से हटाकर प्रभारी रीट सेल की जिम्मेदारी दी गई है।कुल 46 पुलिसकर्मियों में चार निरीक्षक, 28 उपनिरीक्षक और 14 कॉन्स्टेबल शामिल हैं, जिनका स्थानांतरण किया गया है।