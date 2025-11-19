Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

संत कबीर नगर

यूपी के इस जिले में चुने गए “कॉप आफ द मंथ”… SP ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

SP संतकबीरनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन / मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन, अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिए गए सख्त दिशा-निर्देश। इस दौरान जनपद मे अच्छे कार्य करने वाले 63 पुलिस अधिकारी/ कर्मचारीगण को कॉप आफ द मंथ चुनकर प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित।

2 min read
Google source verification

संत कबीर नगर

image

anoop shukla

Nov 19, 2025

Up news, santkabir nagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, SP संतकबीरनगर द्वारा दिया गया प्रशस्ति पत्र

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना द्वारा, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाईन सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन / मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया ।जिसमें सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन कर जनपद के सभी थानों व शाखाओं से आये पुलिसकर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की गयी व उनके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया ।

जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा, महिला अपराध पर पुलिस की सख्त कारवाई

मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न अभियानों की समीक्षा यातायात माह, साइबर अपराध, महिला अपराध की समीक्षा करते हुए जनपद में घटित आपराधिक घटनाओं व पंजीकृत अभियोगों तथा लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध रुप से गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने, बरामदगी हेतु शेष अपहृताओं की सकुशल बरामदगी, पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही आदि के लिए निर्देशित किया गया।

"आपरेशन कनविक्शन " के तहत अभियुक्तों को सजा दिलाने का निर्देश

आपरेशन कनविक्शन के तहत गम्भीर अपराधों, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, लूट आदि के अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु भी निर्देश दिये गये। चोरी, नकबजनी व वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । इसके अतिरिक्त जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, थानों पर दाखिल विभिन्न अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती के विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये साथ ही आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत अपने-अपने थानाक्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों, प्रतिष्ठानों, गांवों आदि में लोगों से संपर्क स्थापित कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीसीटीवी कैमरा सड़क मार्ग को कवर करते हुए लगवाने हेतु बताया गया ।

पुलिस महकमे के 63 पुलिसकर्मी रहे टॉप ऑफ मंथ

पुलिस अधीक्षक द्वारा अच्छे कार्य करने वाले थाना / कार्यालय / जनपद के विभिन्न इकाई / विभिन्न सेल मे नियुक्त वाचक पुलिस अधीक्षक रामआशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना को0 खलीलाबाद पंकज कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा अरविन्द शर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा जयप्रकाश दूबे, थानाध्यक्ष महुली रजनीश राय, थानाध्यक्ष मेंहदावल सुरेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा सतीश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला अनिल कुमार, थानाध्यक्ष महिला थाना उ0नि0 पूनम मौर्या, निरीक्षक गोपनीय अविनाश प्रताप सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक दुर्गेश पाण्डेय, कार्यालय प्रधान लिपिक में कार्यरत श्री हिमांशु सिंह सहित 63 अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण को टॉप ऑफ मंथ चुन कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इन अधिकारियों की रही उपस्थिति

गोष्ठी के दौरान समस्त जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन, जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स, जिला आबकारी अधिकारी, जिला वन अधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी, ARTO, खनन निरीक्षक, EO नगरपालिका खलीलाबाद, न्याय सहायक जिला मजिस्ट्रेट, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), असिस्टेंट सेन्ट्रल इन्टेलिजेंस आफिसर (IB), स्पेशल इन्टेलिजेंस आफिसर (SIO), निरीक्षक प्रज्ञान, गोपनीय सहायक पुलिस अधीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, प्रभारी आरटीसी, प्रधान लिपिक/आंकिक / प्रभारी अग्निशमन / प्रभारी यातायात, प्रभारी मोटर परिवहन,चौकी प्रभारी आरपीएफ, चौकी प्रभारी जीआरपी, पीआरओ पुलिस अधीक्षक दुर्गेश पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

ये भी पढ़ें

सिपाही की शादी में पहुंची पीड़िता, बोली- 6 महीने लिव इन में रखा, अब दूसरी से कर रहा शादी, जानें क्या कहते हैं एसीपी?
कानपुर
पीड़िता ने आपबीती सुनाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 11:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / यूपी के इस जिले में चुने गए “कॉप आफ द मंथ”… SP ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

बड़ी खबरें

View All

संत कबीर नगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी के इस जिले में पांच दिनों में 79 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, लापरवाही पर विवेचकों के वेतन रुके

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर

अब कौन करेगा कन्या दान…मेरे मम्मी पाप को मत ले जाइए, बेटी की चीत्कार सुन भीड़ के भी निकले आंसू, शादी के सात दिन पहले ही काल ने छीन लिया मां-बाप

Up news, sant kabir nagar
संत कबीर नगर

‘जो कहते हो वो करो’, वाटर रेसिस्टेंट मोबाइल में घुसा पानी तो कोर्ट ने लगाया 1.88 लाख का जुर्माना

संत कबीर नगर

यूपी के इस जिले में SP की बड़ी कारवाई, 46 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल…कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : SP

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर

तीन थानों की बीट व्यवस्था की समीक्षा किए पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र में गश्त एवं चौकसी बढ़ाने का निर्देश

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.