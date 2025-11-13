‘जो कहते हो वो करो’, वाटर रेसिस्टेंट मोबाइल में घुसा पानी तो कोर्ट ने लगाया 1.88 लाख का जुर्माना

लेकिन दो साल बाद, 26 सितंबर 2024 को खलीलाबाद के गोला बाजार में हल्की फुहार पड़ते ही फोन खराब हो गया। ग्राहक शक्ति पांडेय ने बताया कि, 'मात्र कुछ बूंदें गिरीं और अचानक फोन बंद हो गया। स्क्रीन काम नहीं कर रही थी।' उन्होंने तुरंत कंपनी के सर्विस सेंटर में फोन भेजा, लेकिन कई दिनों तक इंतजार के बाद भी कोई सुधार न हुआ। बार-बार शिकायतें कीं, मगर कंपनी ने सुनवाई नहीं की। आखिरकार, पांडेय ने कंसल्टेंसी फर्म की मदद से जिला उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया।