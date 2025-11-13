Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

संत कबीर नगर

‘जो कहते हो वो करो’, वाटर रेसिस्टेंट मोबाइल में घुसा पानी तो कोर्ट ने लगाया 1.88 लाख का जुर्माना

संतकबीर नगर में एक कस्टमर के वाटरप्रूफ मोबाइल में पानी चला गया। उसने कंपनी के सर्विस सेंटर में मोबाइल को रिपेयरिंग के लिए दिया। इसके बाद भी मोबाइल सही नहीं हुआ। उपभोक्ता फोरम में क्लेम के बाद अब कोर्ट ने कंपनी को ब्याज समेत रकम लौटाने का आदेश दिया है।

2 min read
Google source verification

संत कबीर नगर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 13, 2025

कंपनी ग्राहक को देगी 1.88 लाख रुपए, कोर्ट ने दिया आदेश, PC- X

संतकबीरनगर : कंपनी के दावों पर भरोसा करके खरीदा वाटरप्रूफ मोबाइल, लेकिन हल्की बारिश में ही फोन खराब। सर्विस सेंटर से कोई हल न निकलने पर ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सैमसंग कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए ग्राहक को मूल कीमत के साथ ब्याज लौटाने का आदेश दिया है। उपभोक्ता को कुल 1.88 लाख रुपए लौटाने के कोर्ट ने आदेश दिए।

दो साल पहले खरीदा था फोन

संतकबीर नगर के निवासी शक्ति विकास पांडेय ने दिसंबर 2022 में खलीलाबाद के अग्रवाल टेलीकॉम से सैमसंग का फोल्ड 4 मॉडल खरीदा था। फोन की कीमत करीब 1 लाख 57 हजार 998 रुपये थी। कंपनी के सेल्समैन ने दावा किया था कि यह फोन पूरी तरह वाटर रेसिस्टेंट है और बारिश या पानी में गिरने पर भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ग्राहक ने इसी भरोसे पर महंगा फोन लिया।

लेकिन दो साल बाद, 26 सितंबर 2024 को खलीलाबाद के गोला बाजार में हल्की फुहार पड़ते ही फोन खराब हो गया। ग्राहक शक्ति पांडेय ने बताया कि, 'मात्र कुछ बूंदें गिरीं और अचानक फोन बंद हो गया। स्क्रीन काम नहीं कर रही थी।' उन्होंने तुरंत कंपनी के सर्विस सेंटर में फोन भेजा, लेकिन कई दिनों तक इंतजार के बाद भी कोई सुधार न हुआ। बार-बार शिकायतें कीं, मगर कंपनी ने सुनवाई नहीं की। आखिरकार, पांडेय ने कंसल्टेंसी फर्म की मदद से जिला उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया।

60 दिनों में लौटाओ पैसे, वरना…

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष देवी ने दोनों पक्षों के तर्क सुने। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सैमसंग कंपनी और विक्रेता ने गलत दावा किया था, जिससे ग्राहक को नुकसान हुआ। इसलिए एक लाख 57 हजार 998 रुपये फोन की कीमत और 10 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से 30 हजार रुपए अतिरिक्त कुल 1.88 लाख रुपए देने होंगे।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा, 'कंपनी को अपने उत्पादों के दावों पर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ग्राहक का भरोसा तोड़ना उचित नहीं।' यह फैसला उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत आता है, जो ऐसी धोखाधड़ी पर सख्ती करता है।

ये भी पढ़ें

‘अल-फलाह यूनिवर्सिटी को तोप से उड़ा दो’, यति नरसिंहानंद गिरी का दिल्ली ब्लास्ट पर विवादित बयान
गाज़ियाबाद
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 08:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / ‘जो कहते हो वो करो’, वाटर रेसिस्टेंट मोबाइल में घुसा पानी तो कोर्ट ने लगाया 1.88 लाख का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

संत कबीर नगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी के इस जिले में SP की बड़ी कारवाई, 46 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल…कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : SP

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर

तीन थानों की बीट व्यवस्था की समीक्षा किए पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र में गश्त एवं चौकसी बढ़ाने का निर्देश

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर

खेलते-खेलते मौत के मुंह में पहुंची 2 साल की बच्ची! गले में फंसा क्लेचर, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

Santkabir nagar
संत कबीर नगर

ठायं…ठायं…ठायं, नाबालिग से रेप के आरोपी को दौड़ाकर मारी गोली, तड़तड़ाहट की गूंज से दहला इलाका

Up news, sant kabir nagar
संत कबीर नगर

रेलवे ट्रैक से गुजर रहे दंपति की ट्रेन से कटकर मौत, ट्रेन का अचानक प्लेटफॉर्म बदलना बन गया मौत का सबब

Up news, sant kabir Nagar
संत कबीर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.