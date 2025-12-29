महिला सिपाही के साथ धोखा, तीन साल तक लिव इन में रहा आरोपी सिपाही…चुपके से किया दूसरी शादी, अब रेप में फंसा

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया
पुलिस विभाग में एक सिपाही अपने कारनामे से रेप और SC/ST एक्ट में आरोपी बन गया और उस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। पीड़ित महिला सिपाही ने शनिवार की देर शाम मेंहदावल थाने में तैनात आरोपी सिपाही के खिलाफ रेप और एससीएसटी एक्ट केस कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज कराया। कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि मेंहदावल थाने पर तैनात आरोपी सिपाही आशु यादव के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप करने और एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।
तीन साल से अधिक समय से शादी का झांसा देकर महिला सिपाही से शारीरिक संबंध बनाता रहा फिर शादी से मुकर गया। एक महीने पहले गाजीपुर में आरोपी सिपाही किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा था तो बारात में पहुंच कर पीड़ित महिला सिपाही ने हंगामा भी खड़ा किया था।
चंदौली जनपद के इलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली 2021 बैच की महिला सिपाही का आरोप है कि वर्ष 2022 में उसकी तैनाती बखिरा थाने पर थी। उसी दौरान गाजीपुर जिले के थाना भुड़कुड़ा क्षेत्र के बिजहरी गांव के रहने वाले 2018 बैच का कांस्टेबल आशु यादव भी बखिरा थाने पर नियुक्त था। उसी दौरान सिपाही आशु यादव ने शादी का झांसा देकर अपने चंगुल में फंसा किया। तभी से दोनों के संबंध मधुर बन गए। वर्ष 2022 से बखिरा थाने पर तैनाती के दौरान दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे।
शादी के लिए कहने पर उसे भरोसा दिलाकर शांत कर देता रहा। आरोप है कि सिपाही आशु यादव ने उससे प्राइवेसी में शादी भी किया। जिसकी तस्वीर उसके फोन में थी। आशु यादव तब से लेकर लगातार शादी का झांसा देता रहा और लगातार कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। शादी की बात को लेकर कई बार दोनों में झगड़ा भी हुआ। महिला सिपाही ने आरोपी सिपाही के पिता को चार महीने पहले फोन करके बता भी दिया था। जिसको लेकर तीन महीने पहले दोनों में विवाद हो गया था।
24 नवंबर 2025 को अचानक उसे पता चला कि आरोपी सिपाही आशु उससे छिपाकर शादी कर रहा है। उसी दिन वह आरोपी सिपाही के गांव गाजीपुर गई, जहां पता चला कि नंदगंज रसूलपुर गाजीपुर में आरोपी सिपाही की शादी हो रही है। रात 10 बजे डायल 112 नंबर के साथ बारात में पहुंच गई और सभी फोटो दिखाने लगी और शादी रोकने का प्रयास किया लेकिन आशु के घर वालों ने जल्द से जल्द उसकी शादी करवाकर वहां से चल निकले।
