महिला सिपाही के साथ धोखा, तीन साल तक लिव इन में रहा आरोपी सिपाही…चुपके से किया दूसरी शादी, अब रेप में फंसा

चंदौली जनपद के इलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली 2021 बैच की महिला सिपाही का आरोप है कि वर्ष 2022 में उसकी तैनाती बखिरा थाने पर थी। उसी दौरान गाजीपुर जिले के थाना भुड़कुड़ा क्षेत्र के बिजहरी गांव के रहने वाले 2018 बैच का कांस्टेबल आशु यादव भी बखिरा थाने पर नियुक्त था। उसी दौरान सिपाही आशु यादव ने शादी का झांसा देकर अपने चंगुल में फंसा किया। तभी से दोनों के संबंध मधुर बन गए। वर्ष 2022 से बखिरा थाने पर तैनाती के दौरान दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे।