कुलदीप सिंह सेंगर मामला: बेटी ऐश्वर्या सेंगर का एक्स पर पोस्ट- “ऐ झूठ तुम्हारे हो गए हैं कितने लंबे पैर, है सच की इज्जत…”

Kuldeep Singh Sengar Daughter Aishwarya Sengar post on 'X' उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने एक्स पर पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि धैर्य बनाकर रखें और किसी प्रकार का धरने का मार्ग ना अपनाएं। हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। ‌आपका संयम और आशीर्वाद हमारी हिम्मत है। दरअसल पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली है। इसके बाद से दिल्ली में विभिन्न सामाजिक संगठन और विपक्षी नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने एक्स पर पोस्ट किया है।