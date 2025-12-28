कुलदीप सिंह सेंगर मामला: बेटी ऐश्वर्या सेंगर का एक्स पर पोस्ट- “ऐ झूठ तुम्हारे हो गए हैं कितने लंबे पैर, है सच की इज्जत…”

फोटो सोर्स- पत्रिका
Kuldeep Singh Sengar Daughter Aishwarya Sengar post on 'X' उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने एक्स पर पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि धैर्य बनाकर रखें और किसी प्रकार का धरने का मार्ग ना अपनाएं। हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। आपका संयम और आशीर्वाद हमारी हिम्मत है। दरअसल पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली है। इसके बाद से दिल्ली में विभिन्न सामाजिक संगठन और विपक्षी नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने एक्स पर पोस्ट किया है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय में उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी गई है और शर्तों के साथ कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता के पक्ष और उनके समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है। दिल्ली में विभिन्न संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रिया आ रही है।
इसी बीच कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वे किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना करें। उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है। अपने पोस्ट में उन्होंने उन्नाव के लोगों से निवेदन किया है कि इस कठिन समय में हमें धैर्य नहीं खोना है। आपका संयम आशीर्वाद हमारी हिम्मत है। उसके साथ उन्होंने लिखा है कि "ऐ झूठ तुम्हारे हो गए हैं कितने लंबे पैर, है सच की इज्जत दांव पर, अब राम करेंगे खैर।"
