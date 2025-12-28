28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

कुलदीप सिंह सेंगर मामला: बेटी ऐश्वर्या सेंगर का एक्स पर पोस्ट- “ऐ झूठ तुम्हारे हो गए हैं कितने लंबे पैर, है सच की इज्जत…”

Kuldeep Singh Sengar Daughter Aishwarya Sengar post on 'X' कुलदीप सिंह सेंगर की पुत्री ऐश्वर्या सेंगर ने एक्स पर पोस्ट करके लोगों से धरना प्रदर्शन न करने का निवेदन किया है। उन्होंने लिखा कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Dec 28, 2025

कुलदीप सिंह सेंगर मामला (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Kuldeep Singh Sengar Daughter Aishwarya Sengar post on 'X' उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने एक्स पर पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि धैर्य बनाकर रखें और किसी प्रकार का धरने का मार्ग ना अपनाएं। हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। ‌आपका संयम और आशीर्वाद हमारी हिम्मत है। दरअसल पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली है। इसके बाद से दिल्ली में विभिन्न सामाजिक संगठन और विपक्षी नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने एक्स पर पोस्ट किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए जमानत दी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय में उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी गई है और शर्तों के साथ कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता के पक्ष और उनके समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है। दिल्ली में विभिन्न संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रिया आ रही है।

क्या कहती है कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी?

इसी बीच कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वे किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना करें। उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है। अपने पोस्ट में उन्होंने उन्नाव के लोगों से निवेदन किया है कि इस कठिन समय में हमें धैर्य नहीं खोना है। आपका संयम आशीर्वाद हमारी हिम्मत है। उसके साथ उन्होंने लिखा है कि "ऐ झूठ तुम्हारे हो गए हैं कितने लंबे पैर, है सच की इज्जत दांव पर, अब राम करेंगे खैर।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 04:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / कुलदीप सिंह सेंगर मामला: बेटी ऐश्वर्या सेंगर का एक्स पर पोस्ट- “ऐ झूठ तुम्हारे हो गए हैं कितने लंबे पैर, है सच की इज्जत…”

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सड़क दुर्घटना में हेड कांस्टेबल की मौत, पुलिस लाइन में दी गई अंतिम विदाई

मृतक परिजनों को ढांढस बंधाते एसपी (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस)
उन्नाव

सुप्रीम कोर्ट में कल गुंजेगा उन्नाव रेप केस का मामला, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता में होगी सुनवाई

Supreme Court
उन्नाव

उन्नाव रेप केस: पीड़िता ने जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए, कहा- जज से मिलकर केस हरा दिया

Kuldeep Sengar
उन्नाव

Unnao murder छोटे भाई की हत्या करने के बाद बड़ा भाई लिपट कर रोया, मां और बहन उसे ले गए अस्पताल

जिला अस्पताल में मौजूद क्षेत्राधिकारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

राज्यसभा सांसद बृजलाल ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक का किया बचाव, अखिलेश यादव को याद दिलाया बिहार चुनाव

पत्रकारों से बातचीत करते सांसद बृजलाल फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.