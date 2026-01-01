रिस्पॉन्स टाइम में लापरवाही पर SP की बड़ी कारवाई, यूपी-112 के 9 पुलिसकर्मियों का वेतन रोका गया

SP संदीप कुमार मीना ने अपने कार्यालय में यूपी-112 पीआरवी वाहनों पर तैनात सभी संबंधित कर्मचारियों को तलब किया था। इस दौरान उन्होंने उनके कार्य में लापरवाही और विशेष रूप से कॉल पर पहुंचने के रिस्पांस टाइम में देरी को लेकर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। जांच के दौरान, रिस्पांस टाइम में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के जवाब असंतोषजनक रहे।