प्लीज अंकल छोड़ दीजिए, डॉग ट्रेनर बनकर घर में घुसा युवक, नाबालिग से रेप कर बनाया Video

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में एक डॉग ट्रेनर पर नाबालिग लड़की के साथ रेप और ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी मुकुल कुमार ने कुत्ते की ट्रेनिंग के बहाने परिवार में भरोसा बनाया और फिर अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में मुकुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।