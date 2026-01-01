30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

प्लीज अंकल छोड़ दीजिए, डॉग ट्रेनर बनकर घर में घुसा युवक, नाबालिग से रेप कर बनाया Video

Crime News: गाजियाबाद में डॉग ट्रेनर मुकुल कुमार पर नाबालिग लड़की से रेप और ब्लैकमेल का आरोप है। ट्रेनिंग के बहाने उसने परिवार का भरोसा जीता और वारदात को अंजाम दिया।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Anuj Singh

Jan 30, 2026

rape demo pic

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में एक डॉग ट्रेनर पर नाबालिग लड़की के साथ रेप और ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी मुकुल कुमार ने कुत्ते की ट्रेनिंग के बहाने परिवार में भरोसा बनाया और फिर अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में मुकुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

परिवार ने बताया कैसे हुआ वारदात?

पीड़िता की मां ने बताया कि उनका परिवार कश्मीर से आकर गाजियाबाद में रहता है। पति की मौत के बाद वह अपनी दो बेटियों और ससुर के साथ कौशांबी में रह रही है। नवंबर 2025 में उन्होंने घर पर पालतू कुत्ते की ट्रेनिंग के लिए गौतम बुद्ध नगर के गौर सिटी निवासी मुकुल कुमार को रखा था। आरोपी हफ्ते में तीन दिन शाम को घर आता था।

फरवरी में किया रेप, बनाए अश्लील वीडियो

आरोप है कि फरवरी 2025 में मुकुल ने घर में बड़ी बेटी को अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। लड़की चिल्लाती रही, लेकिन युवक नहीं माना। इस दौरान उसने लड़की के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए। इसके बाद वह इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा और यौन शोषण करता रहा। बदनामी के डर से पीड़िता काफी समय तक चुप रही।

होटल आने का दबाव और मारपीट

दिसंबर 2025 में परिवार ने फ्लैट बदल लिया, लेकिन मुकुल ने पीछा नहीं छोड़ा। उसने युवती पर होटल आने का दबाव बनाया। इनकार करने पर मारपीट की, जिससे वह घायल हो गई। पीड़िता ने आरोपी का नंबर ब्लॉक किया, लेकिन वह अलग-अलग नंबरों से कॉल कर धमकाता रहा। उसने पुलिस में शिकायत करने पर आत्महत्या करने और पीड़िता व उसकी मां को फंसाने की धमकी भी दी।

पुलिस कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी

26 जनवरी 2026 को पीड़िता की मां ने कौशांबी थाने में शिकायत दर्ज कराई। एसीपी ने बताया कि आरोपी मुकुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह मूल रूप से कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में मुकुल ने रेप और ब्लैकमेल की बात स्वीकार कर ली है। मामले की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 06:57 pm

Published on:

30 Jan 2026 06:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / प्लीज अंकल छोड़ दीजिए, डॉग ट्रेनर बनकर घर में घुसा युवक, नाबालिग से रेप कर बनाया Video
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्यार का खौफनाक अंत, शादी के 2 साल बाद महिला कमांडो की मौत, पति ने डबल से ली जान

पति ने दहेज विवाद में सिर पर डंबल से किया हमला
गाज़ियाबाद

बेटे को पास नहीं आने देती थी… आधी रात पति की जीभ काटने पर सास ने खोली रीलबाज बहू की पोल

Ghaziabad Crime Wife Told reason cutting husband tongue cigarette alcohol sexual relations and reel connection
गाज़ियाबाद

गर्ल्स इंटर कॉलेज में आधी रात 18 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, उल्टी-पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत

Ghaziabad Girls Inter College 18 students food poisoning vomiting stomach pain and dizziness
गाज़ियाबाद

पीछे से आई मौत… पिता-मां और 10 साल का बेटे की मौत बेटा, 7 साल का नीरव हो गया अनाथ

Accident
गाज़ियाबाद

जेल से छूटा तलवार बांटने वाल, समर्थक बोले- शेर आया शेर आया, आतिशबाजी के साथ निकाला जुलूस

गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.