शादी में पत्नी को डायमंड हार देने की चाहत में बना डाला चोरों का गैंग…मंडप की जगह पहुंच गया जेल

पुलिस के हत्थे चढ़े इस गैंग के पास से करीब 30 लाख रुपये के हीरे और सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। इसके अलावा 75 हजार 200 रुपये नकद और एक अवैध तमंचा भी मिला है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने चोरी किए गए माल का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा बरामद कर लिया है।