संतकबीर नगर पुलिस को बड़ी सफलता…प्रदेश में मिला पहला स्थान, IGRS निस्तारण में लगातार सातवीं बार मिली यह सफलता

जिले में IGRS पोर्टल पर शासन और पुलिस अधिकारियों के स्तर से प्राप्त सभी संदर्भों की जांच के लिए लगातार पर्यवेक्षण किया जाता है। प्राप्त जांच आख्याओं का भी गहराई से निरीक्षण होता है। यदि कोई जांच कहीं भी शंका उत्पन्न करती है तो संबंधित अधिकारी को पुनः जांच के लिए भेजा जाता है। SP ने इस सफलता पर मातहतों को आगे भी मेहनत करने का निर्देश दिया है।