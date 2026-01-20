यूपी में BJP विधायक की पहलवानों का “खतना चेक” कराने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी, सोशल मीडिया पर हो रही है तीखी प्रतिक्रिया

डुमरियागंज से पूर्व विधायक रहे राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा धर्म रक्षा मंच के बैनर तले कुश्ती प्रतियोगिता 'राम-राम कुश्ती दंगल' का आयोजन कराया जा रहा है। कुश्ती दंगल का शुभारंभ 17 जनवरी को हुआ था।तीसरे दिन सोमवार को दो पहलवानों में विवाद हो गया। दोनों एक दूसरे पर बेइमानी का आरोप लगाने लगे। देखते ही देखते कई अन्य पहलवान भी अखाड़े में चढ़ आए, जिससे माहौल बिगड़ गया।