सिद्धार्थनगर

यूपी में BJP विधायक की पहलवानों का “खतना चेक” कराने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी, सोशल मीडिया पर हो रही है तीखी प्रतिक्रिया

सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह कुश्ती कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

सिद्धार्थनगर

image

anoop shukla

Jan 20, 2026

Up news, sidharthnagar news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पूर्व बीजेपी विधायक

सिद्धार्थनगर में एक बार फिर पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा विशेष समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। बता दें कि पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह इसके पहले भी कई बार अपने बयानों से विवादास्पद रहे हैं। इस बार उन्होंने पहलवानों का खतना चेक कराने की बात कही।

"खतना चेक" करने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी

डुमरियागंज से पूर्व विधायक रहे राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा धर्म रक्षा मंच के बैनर तले कुश्ती प्रतियोगिता 'राम-राम कुश्ती दंगल' का आयोजन कराया जा रहा है। कुश्ती दंगल का शुभारंभ 17 जनवरी को हुआ था।तीसरे दिन सोमवार को दो पहलवानों में विवाद हो गया। दोनों एक दूसरे पर बेइमानी का आरोप लगाने लगे। देखते ही देखते कई अन्य पहलवान भी अखाड़े में चढ़ आए, जिससे माहौल बिगड़ गया।

हंगामा बढ़ता देख राघवेंद्र प्रताप सिंह ने माइक थाम लिया। उन्होंने पहलवानों को शांत रहने और मंच से उतरने के लिए कहा। लेकिन पहलवानों ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर पूर्व विधायक गुस्सा हो गए और उन्होंने पहलवानों का “खतना चेक” कराने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी की।

वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, पक्ष और विपक्ष में आने लगे कमेंट

भरे कार्यक्रम में इस तरह के विवादास्पद बोल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पक्ष और विपक्ष में ताबड़तोड़ कमेंट आने शुरू हो गया।राघवेंद्र प्रताप सिंह पहले भी मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए बयानों के कारण चर्चा में रह चुके हैं।

बता दें कि इस दंगल में 56 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया और 11 सौ से लेकर 21 हजार रुपए तक की 72 से अधिक कुश्तियां कराई जा रही हैं। सोमवार को फाइनल मुकाबले में नरेश पहलवान (राजस्थान) ने सर्वेश तिवारी (उत्तर प्रदेश) को हराकर “राम-राम केसरी” की उपाधि अपने नाम की। उन्हें 21 हजार रुपए नकद, गदा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।

Updated on:

20 Jan 2026 10:19 am

Published on:

20 Jan 2026 10:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sidharthnagar / यूपी में BJP विधायक की पहलवानों का “खतना चेक” कराने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी, सोशल मीडिया पर हो रही है तीखी प्रतिक्रिया

सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश

