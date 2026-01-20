कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए गजेंद्र , परिजन बेसुध, आज गांव पहुंचेगी पार्थिव देह

Martyrdom : आंतकियों से मुठभेड़ में उत्तराखंड के बागेश्वर का वीर सपूत शहीद हो गया है। शहीद जवान 43 वर्षीय गजेंद्र सिंह गड़िया पुत्र धन सिंह बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के बीथी गांव के निवासी थी। वह भारतीय सेना के विशेष सुरक्षाबल के पैराट्रूपर थे। जम्मू स्थित सेना की 'व्हाइट नाइट कॉर्प्स' ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों के जंगलों में आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू किया था। चतरू बेल्ट स्थित मंदराल-सिंहपोरा में सोनार गांव के पास जैश-ए-मोहम्मद के दो से तीन आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। सेना के जवान आतंकियों के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका जवानों ने करारा जवाब दिया। उसी दौरान आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। ग्रेनेट हमले में आठ जवान घायल हो गए थे। सभी को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया था। उपचार के दौरान गजेंद्र सिंह ने दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी मिलते ही उनके पैतृक गांव में कोहराम मच गया। जिस कारण आठ जवान घायल हो गए। सभी को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि देर रात गजेंद्र ने इलाज के दौरान अंतिम सांस ली।