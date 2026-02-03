फिर एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ : आज 11 जिलों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की चेतावनी

Western Disturbance Active : मौसम आज कड़े तेवर दिखा सकता है। आज सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी। आसमान में बादलों के कारण आज उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में अन्य दिनों की अपेक्षा पाला कम गिरा था। हालांकि मैदानी इलाकों में आज हल्का कोहरा देखने को मिला था। इसके कारण ठंड में काफी इजाफा हुआ है। लोग अलाव सेंककर ठंड से बचने की कोशिशों में जुटे रहे। आईएमडी के अनुसार, आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में कुछ स्थानों पर जबकि अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चम्पावत जिले में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, आज राज्य में 2600 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों तक भी बर्फबारी हो सकती है। आईएमडी ने चार और पांच फरवरी को राज्य में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। छह और आठ फरवरी को भी राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार हैं।