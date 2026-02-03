अंकिता भंडारी हत्याकांड : CBI ने दर्ज किया केस, वीआईपी का होगा पर्दाफाश

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड की करीब साढ़े तीन साल बाद सीबीआई जांच शुरू होने जा रही है। बता दें कि अंकिता भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य के वनंतरा रिजॉर्ट में जॉब करती थी। 18 सितंबर 2022 को पुलकित सहित उसके दो साथियों ने अंकिता भंडारी पर एक कथित वीआईपी को एक्सट्रा सर्विस देने दबाव बनाया। इनकार करने पर उन्होंने अंकिता की हत्या कर शव चीला नहर में ठिकाने लगा दिया। ये मामला पिछले साढ़े तीन साल से काफी चर्चाओं में है। बीते दिनों अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया में कुछ वीडियो और ऑडियो वायरल कर सनसनी फैला दी थी। उर्मिला के दावों से राज्य में सियासी भूचाल खड़ा हो गया था। उसके बाद पूरे राज्य में भाजपा के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए थे। इससे सरकार असहज हो गई थी। अंकिता के माता-पिता की मांग को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते 9 जनवरी को हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति भेजी थी। कल दिल्ली सीबीआई की एससी-2 यूनिट ने अंकिता हत्याकांड में केस दर्ज कर लिया है।