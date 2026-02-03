उत्तराखंड में बड़ा हादसा: 30 से अधिक यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 3 की मौत, SDRF का रेस्क्यू जारी

उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हिमाचल प्रदेश रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में अब तक दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।