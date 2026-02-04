छह भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी, जानें पूरा शेड्यूल, शिक्षा विभाग में भी होंगी 2364 भर्तियां

Government Jobs : सरकारी विभागों में भर्तियों की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने छह प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक जयवर्धन शर्मा के मुताबिक, उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव परीक्षा-2024 की मुख्य परीक्षा 14 मार्च को होगी। महिला कल्याण विभाग की अधीक्षिका परीक्षा-2026 की स्क्रीनिंग 22 मार्च को होगी। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2023 की मुख्य परीक्षा 21 से 24 अप्रैल के बीच होगी। उन्होंने बताया कि कार्मिक विभाग की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा 27 से 30 अप्रैल 2026 तक कराई जाएगी। सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 की साक्षात्कार परीक्षा 16 मार्च से होगी। आयोग की घोषणा के साथ ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर डेयरी विकास विभाग के सहायक निदेशक परीक्षा-2025 पूर्व में 12 अप्रैल को प्रस्तावित थी, उसे अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड सचिवालय/उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) परीक्षा-2024 की मुख्य परीक्षा तीन और चार सितंबर 2025 को हो चुकी है। मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद कंप्यूटर परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी।