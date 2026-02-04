4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

देहरादून

छह भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी, जानें पूरा शेड्यूल, शिक्षा विभाग में भी होंगी 2364 भर्तियां

Government Jobs : छह प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। इसी के साथ ही आयोग ने नये कैलेंडर में विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियां घोषित कर दी हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में भी चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 04, 2026

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने छह भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है

Government Jobs : सरकारी विभागों में भर्तियों की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने छह प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक जयवर्धन शर्मा के मुताबिक, उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव परीक्षा-2024 की मुख्य परीक्षा 14 मार्च को होगी। महिला कल्याण विभाग की अधीक्षिका परीक्षा-2026 की स्क्रीनिंग 22 मार्च को होगी। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2023 की मुख्य परीक्षा 21 से 24 अप्रैल के बीच होगी। उन्होंने बताया कि कार्मिक विभाग की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा 27 से 30 अप्रैल 2026 तक कराई जाएगी। सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 की साक्षात्कार परीक्षा 16 मार्च से होगी। आयोग की घोषणा के साथ ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर डेयरी विकास विभाग के सहायक निदेशक परीक्षा-2025 पूर्व में 12 अप्रैल को प्रस्तावित थी, उसे अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड सचिवालय/उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) परीक्षा-2024 की मुख्य परीक्षा तीन और चार सितंबर 2025 को हो चुकी है। मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद कंप्यूटर परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी।

प्रवक्ता की मुख्य परीक्षाएं मई से

 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा-2025 के अंतर्गत नौ मई को भौतिक विज्ञान, 10 मई को नागरिक शास्त्र, 30 मई को हिंदी और 31 मई को इतिहास विषय की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित की है। राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा-2024 के शेष विषयों की तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी।

चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती शुरू

उत्तराखंड शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती प्रकिया  शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ‘प्रयाग’ पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली इस भर्ती के लिए पांच मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। भर्ती में स्थानीय स्तर पर युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार प्रयाग पोर्टल पर चतुर्थ श्रेणी की जिलेवार रिक्तियां प्रकाशित कर दी गई हैं। उत्तरकाशी में 135, रुद्रप्रयाग में 106, टिहरी में 268, ऊधमसिंहनगर में 182, पिथौरागढ़ में 197, पौड़ी में 340, बागेश्वर में 89, अल्मोड़ा में 254, चमोली में 179, चम्पावत में 120, देहरादून में 195, हरिद्वार में 91 और नैनीताल में 208 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित कर्मियों को 15 हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा।

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / छह भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी, जानें पूरा शेड्यूल, शिक्षा विभाग में भी होंगी 2364 भर्तियां
देहरादून

उत्तराखंड

