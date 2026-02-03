3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

देहरादून

Dehradun Accident: खाई में गिरी HRTC बस, तीन यात्रियों की दर्दनाक मौत, SDRF का रेस्क्यू जारी

Dehradun Accident: देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में HRTC बस गहरी खाई में गिरने से तीन यात्रियों की मौत हो गई और 15 से अधिक लोग घायल हो गए।

देहरादून

image

Mohd Danish

Feb 03, 2026

dehradun hrtc bus accident gorge rescue

Dehradun Accident: तीन यात्रियों की दर्दनाक मौत | Image Social Media

Dehradun HRTC Bus Accident:उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जब हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (HRTC) की एक बस गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में अब तक तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

बस में करीब 30 से ज्यादा यात्री सवार थे, जो हिमाचल प्रदेश के चौपाल-नेरवा से पौंटा साहिब की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर चीख-पुकार का माहौल बन गया।

कैसे हुआ हादसा, सामने आई जानकारी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हादसा क्वानू क्षेत्र के सूडोई खड्ड के पास उस समय हुआ, जब बस सामने से आ रहे एक ट्रक को रास्ता दे रही थी। इसी दौरान सड़क का किनारा धंस गया और बस का संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते बस कई बार पलटती हुई गहरी खाई में जा समाई। यह हादसा सुबह करीब 10 बजे मिनास-क्वानू-हरिपुर मार्ग पर हुआ, जो पहाड़ी और संकरी सड़क होने के कारण पहले से ही जोखिम भरा माना जाता है।

मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF

हादसे की खबर मिलते ही आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को निकालने में मदद की। इसके बाद पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। खाई में फंसी बस और यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रस्सियों और स्ट्रेचर की मदद ली गई। घायलों को एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने देहरादून के जिलाधिकारी से फोन पर बात कर पूरे मामले की जानकारी ली है और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी नजदीकी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि घायलों को तुरंत और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके।

गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी

मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा दिलाया कि यदि जरूरत पड़ी तो गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट कर उच्च स्तरीय मेडिकल सेंटरों में भर्ती कराया जाएगा। उन्होंने यात्रियों की सलामती के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन हर स्तर पर मदद के लिए तैयार हैं। वहीं, जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में जुटा है।

बताया जा रहा है कि यह बस सुबह-सुबह चौपाल डिपो से रवाना हुई थी और पौंटा साहिब की ओर जा रही थी। लेकिन पहाड़ी रास्ते में यह सफर मौत और मातम में बदल गया। प्रशासन ने मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और परिजनों को सूचना देने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे की विस्तृत जांच की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सड़क की स्थिति, बस की तकनीकी हालत या किसी अन्य कारण से यह दुर्घटना हुई।

आगे भी जारी रहेगा राहत कार्य

रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और अधिकारी लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं। प्रशासन का कहना है कि सभी घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा और मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी सड़कों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर आने वाले दिनों में बड़े कदम उठाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

