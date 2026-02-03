चक्काजाम : कल से छह जिलों में थम जाएंगे 50 हजार टैक्सियों के पहिये, यात्री होंगे परेशान

Taxi Strike : टैक्सी चालकों ने चार फरवरी से बेमियादी चक्काजाम का ऐलान किया है। वाहन फिटनेस बंद होने से उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले के टैक्सी चालक परेशान हैं। बता दें कि कुमाऊं के सभी दस आरटीओ कार्यालयों में वाहन फिटनेस सेवा बंद कर दी गई है। इसी को देखते हुए महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल ने चार फरवरी से बेमियादी चक्काजाम का ऐलान किया है। जिससे करीब 50 हजार टैक्सियों के पहिये थम सकते हैं। यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज भट्ट के अनुसार ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की अनिवार्यता ने आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है और निजी केंद्रों पर निर्भरता से शोषण की स्थिति बन रही है। संगठन ने कुमाऊं के सभी डीएम व परिवहन अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर फिटनेस जांच का अधिकार दोबारा सरकारी परिवहन कार्यालयों को देने की मांग की है। पहले हल्द्वानी, अल्मोड़ा समेत रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, चम्पावत, टनकपुर, पिथौरागढ़, रानीखेत और बागेश्वर में यह सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (मोर्थ) ने ऑनलाइन फिटनेस व्यवस्था बंद करा दी है। इससे कुमाऊं में करीब 50 हजार टैक्सी संचालन परेशान हैं।