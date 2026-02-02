दबिश की सूचना लीक ! पुलिस पर हमला कर स्मैक तस्कर को छुड़ा ले गए साथी, सिपाही घायल

रुद्रपुर में हमले के दौरान पुलिस कर्मियों को जान बचाना भारी पड़ गया था
Stone-Pelting On Police : स्मैक तस्कर की गिरफ्तारी को पहुंची पुलिस टीम पर बड़ा हमला हुआ है। ये घटना उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित सुभाष नगर कॉलोनी घटी है। स्मैक तस्करी की सूचना पर रविवार शाम पुलिस टीमें सुभाष कॉलोनी के एक घर में दबिश देने पहुंची। पुलिस ने आरोपी को दबोच भी लिया था। उसी दौरान छतों में पहले से ही छिपे दर्जनों लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया था। पथराव होते ही पुलिस टीम जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगी। मौके का फायदा उठाते हुए हमलावर स्मैक तस्कर को छुड़ाकर फरार हो गए। इस घटना में सिपाही भुवन घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी (क्राइम) निहारिका तोमर के मुताबिक एक युवक को हिरासत में लिया है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
पुलिस दबिश से पहले ही इस बात की सूचना तस्करों को मिल चुकी थी। इसी लिए वह लोग प्लानिंग के तहत छतों में पत्थर एकत्र कर पुलिस के आने का इंतजार करने लगे थे। पुलिस के पहुंचते ही उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। टीम के लिए संकरी गलियों से निकल पाना मुश्किल हो गया था। इसके कारण टीम गलियों में फंस गई और घटना में एक सिपाही चोटिल हो गया। हमलावरों ने पुलिस टीम पर ग्रुप बनाकर पथराव किया। हमलावर मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। हालांकि, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि पुलिस दबिश की भनक तस्करों को कैसे लगी।
रुद्रपुर के सुभाष कॉलोनी में पथराव के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक दम से हुई घटना के बाद लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। इसी दौरान जो हमलावर छत से पथराव कर रहे थे वह छत के रास्ते से फरार होना बताए जा रहे हैं और जो गलियों से पथराव कर रहे थे। वह भीड़ का फायदा उठाकर हिरासत में लिए गए युवक को अपने साथ लेकर फरार हो गए। एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि सुरक्षा और आरोपियों की घर वापस आने की संभावना को दृष्टिकृत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
