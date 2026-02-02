वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी : भारत को झेलनी होगी 20 से 75 दिन की भीषण गर्मी, 50% बढ़ेंगे हीट स्ट्रेस

Scientists' Warning : आने वाले दशकों में भारत को 20 से 75 दिन तक की भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, वर्ष 2041 से वर्ष 2070 के बीच देश के कई हिस्सों में 20 से 75 दिन तक अत्यधिक तापीय तनाव (हीट स्ट्रेस) झेलना पड़ सकता है। चेतावनी दी गई है कि हीट स्ट्रेस वाले दिनों में बीती सदी की तुलना में करीब 50 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। साल 2025 में महसूस की गई अत्यधिक गर्मी और उमस उस खतरे की केवल आहट है। वैज्ञानिकों ने ताजा शोध में बताया है कि आने वाले वर्षों में 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक हीट इंडेक्स वाले दिनों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी, जिससे हीट स्ट्रोक, थकान और गर्मी से जुड़ी बीमारियों का खतरा कई गुना तक बढ़ जाएगा। शोधकर्ताओं ने भविष्य के जलवायु परिदृश्यों का आकलन करने के लिए अत्याधुनिक जलवायु मॉडलों और हाई रिजॉल्यूशन डेटा का उपयोग किया।