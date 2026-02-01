1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

स्कूलों में अब ऑनलाइन जांची जाएंगी उत्तर पुस्तिकाएं, कंप्यूटर देगा अंक, जल्द तैयार होगा परीक्षाफल

New Initiatives : शिक्षा विभाग परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब ऑनलाइन तरीके से करेगा। इसके लिए उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। उसके बाद विशेष सॉफ्टवेयर उन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर नंबर देगा। साथ ही झटपट डिजीटल परीक्षाफल भी तैयार करेगा।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 01, 2026

Evaluation of answer sheets of examinations in schools will now be done online

प्रतीकात्मक फोटो

New Initiatives : उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब शिक्षक नहीं, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर से किया जाएगा। उत्तराखंड के स्कूलों में ये व्यवस्था प्रथम चरण में नौवीं कक्षा तक की जा रही है। भविष्य में बोर्ड परीक्षाओं में भी इस व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा। इससे शिक्षकों का समय बचेगा और मूल्यांकन में अधिक स्पष्टता व तेजी आएगी। उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने के बाद साफ्टवेयर उत्तर जांच कर अंक देगा। इसमें दो से तीन दिन में ही रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन तैयार हो जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत के मुताबिक, राज्य की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और डिजिटल क्रांति की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। अब विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से मूल्यांकन प्रणाली को डिजिटल किया जा रहा है। फरवरी 2026 से कक्षा 4 से 9 तक के ‘पहल डायग्नोस्टिक असेसमेंट’ और कक्षा 1 और 2 में ‘निपुण एंडलाइन असेसमेंट’ में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) तकनीक का उपयोग होगा। इसमें साफ्टवेयर हाथ से लिखे हुए अक्षरों, टाइप किए गए टेक्स्ट या प्रिंटेड डेटा को पहचानकर उसे डिजिटल डेटा में बदलकर उत्तरों की जांच कर संबंधित छात्र को अंक दे देगा।

बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने पर मंथन

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के रामनगर स्थित सभागार में शनिवार को बैठक हुई। इसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए राज्य, मंडल और जिला स्तर पर टीमों के गठन का निर्णय लिया गया। परिषद कार्यालय ने हाईस्कूल और इंटर के संस्थागत व व्यक्तिगत आवेदन पत्रों का संग्रहण ऑनलाइन करने का फैसला लिया।बोर्ड सचिव विनोद कुमार सिमल्टी के मुताबिक इस साल हाईस्कूल में 112266, इंटरमीडिएट में 102986 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। राज्य के 1261 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें से 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील हैं। प्रदेश में 13 मुख्य संकलन व 26 उप संकलन केन्द्र होंगे। परिषदीय परीक्षा 21 फरवरी से 20 मार्च तक होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Feb 2026 08:03 am

Published on:

01 Feb 2026 08:02 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / स्कूलों में अब ऑनलाइन जांची जाएंगी उत्तर पुस्तिकाएं, कंप्यूटर देगा अंक, जल्द तैयार होगा परीक्षाफल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

दो दर्जन भाजपा नेता जल्द बनेंगे दर्जा मंत्री : सूची तैयार, कैबिनेट विस्तार पर भी नया अपडेट

More than two dozen BJP leaders in Uttarakhand will soon become ministers of status and the cabinet will also be expanded
देहरादून

मुस्लिम की दुकान के नाम को लेकर बवाल, मोहम्मद दीपक ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पीटा ! फोर्स तैनात

A ruckus broke out in Kotdwar, Uttarakhand today after a Muslim man named his shop Baba
देहरादून

शंकराचार्य विवाद के बीच बद्रीनाथ से संदेश: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ‘शंकराचार्य’ के रूप में गाड़ू घड़ा यात्रा का न्योता

badrinath invites avimukteshwaranand uttarakhand
देहरादून

STF को बड़ी कामयाबी : तीन करोड़ की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, अब बरेली के भैया की बारी

STF seizes heroin worth Rs 3.10 crore and arrests a smuggler in Uttarakhand
देहरादून

मौसम आज रात से बिगड़ेगा : कल से तीन दिन झमाझम बारिश-बर्फबारी और अंधड़ की चेतावनी

In Uttarakhand, there is a warning of bad weather from tonight and heavy rain and snowfall from February 1 to 3
राज्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.