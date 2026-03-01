जॉब के लिए बुलाकर लड़कियों को महिला ने देह व्यापार में धकेला, खुलासे से लोग दंग

Sex Racket Exposed : राजधानी में बड़े सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ये हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट राजधानी देहरादून के कैंट थाने के बिंदाल इलाके में रघुनाथ मंदिर के पास स्थित एक घर पर चल रहा था। यहां पर एक महिला लंबे समय से सेक्स रैकेट का संचालन कर रही थी। वह जॉब दिलाने के बहाने युवतियों को जबरन देह व्यापार के दलदल में धकेल रही थी। सरगना युवतियों को जाल में फंसाकर उनके फोटो ग्राहकों तक भेजती थी। देहरादून के एसएसपी को इस तरह की सूचनाएं लंबे समय से मिल रही थी। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने बिंदाल क्षेत्र ने एक घर पर अचानक से छापा मारा तो वहां के हाल देख वह दंग रह गए। पुलिस ने मौके से ही सेक्स रैकेट संचालिका रानी देवी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि रानी आशीष कुमार पांडे, फूलों खान के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चला रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने तीन युवतियों और दो पुरुषों को आपत्तिजनक हालात में देखा। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।