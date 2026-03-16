सीएम धामी बोले- पर्यटन राज्य के लिए स्वच्छता जरूरी, नवनियुक्त निरीक्षकों को दी शुभकामनाएं

सीएम धामी ने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नवाचार और नई पहल जरूरी हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसा काम करें कि दूसरे नगर निकाय भी उससे प्रेरणा लें। उन्होंने यह भी कहा कि संसाधन सीमित हो सकते हैं और चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, लेकिन यदि संकल्प मजबूत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनके अनुसार मजबूत इच्छाशक्ति और टीमवर्क के साथ काम किया जाए तो स्वच्छ और सुंदर निकायों का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है।