NCERT की नकली किताबों की देश भर में सप्लाई की साजिश बेनकाब, गोदाम और ट्रक सील

Fake Books Exposed : नए शिक्षा सत्र में एनसीईआरटी की नकली किताबें खपाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। ये मामला उत्तराखंड के रुद्रपुर का है। शनिवार रात रुद्रपुर पुलिस ने किताबों से भरा एक ट्रक पकड़ा। पुलिस जांच में बिल संदिग्ध पाए गए। इस पर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उसके बाद चालक की निशानदेही पर पुलिस और शिक्षा विभाग की टीम ने कीरतपुर स्थित नकली किताबों के गोदाम पर छापा मारा। गोदाम में कक्षा एक से 12वीं तक की किताबों का जखीरा रखा हुआ था। यहां पर करीब चार करोड़ रुपये की नकली किताबें रखी हुई थी। जांच में सामने आया है कि इन किताबों को ट्रकों के जरिए मेरठ भेजने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं नकली किताबों को यूपी, छत्तीसगढ़, तलंगाना समेत अन्य राज्यों में भी भेजा जा रहा था। तहसीलदार दिनेश कुटोला के मुताबिक ट्रक और गोदाम को सीज कर दिया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र कुमार मिश्रा के मुताबिक एनसीईआरटी मुख्यालय को पत्र भेजकर जांच के लिए टीम भेजने का आग्रह किया जा रहा है। बताया कि जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा।