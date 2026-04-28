Uttarakhand : मौसम दिखाएगा उग्र तेवर, आज से 4 मई तक भारी बारिश, ओलावृष्टि-आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी

Weather News : मौसम आज से विकराल रूप दिखा सकता है। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी को देखते हुए शासन-प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए हैं। बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहां पर लू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव की तैयारी है। गर्मी ने लोगों को बेहाल करके रख दिया है। बढ़ती गर्मी के बीच पर्वतीय इलाकों में सैलानियों का जमावड़ा लग रहा है। इधर, आईएमडी ने मौसम को लेकर खुशखबरी दी है। आईएमडी के मुताबिक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके कारण आज से चार मई तक समूचे प्रदेश में बारिश के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक आज शाम से मौसम करवट बदल सकता है। आज राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में अधिकांश स्थानों पर बारिश के आसार हैं। राज्य के शेष जिलों में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार कल उत्तराखंड में मौसम और भी खराब रहेगा। कल सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश के आसार हैं। साथ ही राज्य में 44 सौ मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। बारिश और बर्फबारी से राज्य में आने वाले तीन-चार दिन के भीतर अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने के आसार हैं। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।