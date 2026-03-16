LPG Crisis : रसोई गैस को लेकर भीड़ का हंगामा, एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज, 854 सिलेंडर जब्त

LPG Crisis : ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध के कारण एलपीजी का संकट बढ़ने लगा है। देहरादून में एलपीजी का बैकलॉग 70 हजार पार कर गया है। प्रशासन ने सभी एजेंसियों को डोर-टू-डोर एलपीजी वितरण के आदेश दिए है, ताकि भीड़ एकत्र न हो सके। बावजूद इसके देहरादून में शिमला बाईपास रोड स्थित स्थित शहीद हीरा गैस सर्विस की ओर से आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा था। प्रशासन को शिकायत मिली कि हीरा गैस एजेंसी प्रशासन के होम डिलीवरी के आदेश नहीं मान रही है। एजेंसी सीधे गोदाम से गैस सिलेंडर बांट रही थी, जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। गैस नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया था। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए डीएम ने एजेंसी पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। विकास नगर के एसडीएम विनोद कुमार, तहसीलदार और जिला पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम क्यूआरटी के साथ मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि एजेंसी ट्रक के माध्यम से सीधे गोदाम में वितरण कर रही थी। प्रशासनिक आदेशों के उल्लंघन पर प्रवर्तन दल ने हीरा गैस सर्विस के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। टीम ने मौके पर मौजूद सभी सिलेंडरों को जब्त कर जिला पूर्ति अधिकारी और संबंधित तेल कंपनी की सुपुर्दगी में दे दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल के मुताबिक एजेंसी से 854 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। बता दें कि रसोई गैस की किल्लत के बीच मनमानी और कालाबाजारी पर दो दिन में यह तीसरा मुकदमा है।