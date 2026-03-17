आज से कॉमर्शियल सिलेंडर मिलेंगे, सरकार ने हटाई रोक, सभी जिलों का कोटा तय, एसओपी जारी

LPG Relief : ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध के बीच बढ़ते एलपीजी संकट से कुछ राहत मिलने वाली है। उत्तराखंड में सरकार ने सोमवार रात इसे लेकर एक एसओपी जारी की है। एसओपी के तहत अब होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक इकाइयों को उनकी दैनिक आवश्यकता का 20 प्रतिशत कोटा अनिवार्य रूप से आवंटित किया जाएगा। सरकार ने ये व्यवस्था वर्तमान शीतकालीन यात्रा और आगामी चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटन व्यवसाय को संभावित आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए की है।खाद्य सचिव आनंद स्वरूप के मुताबिक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए प्राथमिकता क्षेत्र तय किए गए। नई व्यवस्था के तहत आपूर्ति की जिम्मेदारी प्रमुख तेल कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल को उनकी बाजार हिस्सेदारी के अनुरूप सौंपी गई। सभी कंपनियों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने और संबंधित जिलाधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि राज्य में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों को पहले से आपूर्ति जारी थी। आज यानी मंगलवार से कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।