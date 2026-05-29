ट्रेन से बच्चे का शव गिरने पर बवाल: दंपति ने कहा- झटका लगने से गिर गया, यात्रियों ने दंपति पर लगाया शव को फेंकने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

देहरादून से सहारनपुर जा रही डीएलएस पैसेंजर ट्रेन में नवजात के शव के नीचे गिरने की घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। मामला लक्सर और ऐथल रेलवे स्टेशन के बीच पथरी पुल के पास का बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद जीआरपी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले दंपती ने पुलिस को बताया कि महिला ने एक दिन पहले लक्सर अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। जन्म के बाद नवजात को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हरिद्वार के मेला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान गुरुवार सुबह बच्चे की मौत हो गई।