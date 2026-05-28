नैनीताल आने वालों के लिए जारी की गई, एडवाइजरी एसपी ट्रैफिक ने कहा आने से पहले कर लें अध्ययन

Advisory for those visiting Nainital: नैनीताल आने वालों के लिए पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा गया कि पर्यटन या तीर्थाटन की दृष्टि से आने वालों को जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी का अध्ययन कर लेना चाहिए, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। कैंची और नैनीताल क्षेत्र में टैक्सी बाइक पर पूरे सीजन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। निजी बाइक चालक को भी शटल के माध्यम से आने की इजाजत होगी। एसपी ने एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है।