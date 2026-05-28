नैनीताल आने वालों के लिए जारी की गई, एडवाइजरी एसपी ट्रैफिक ने कहा आने से पहले कर लें अध्ययन

फोटो सोर्स- X नैनीताल पुलिस
Advisory for those visiting Nainital: नैनीताल आने वालों के लिए पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा गया कि पर्यटन या तीर्थाटन की दृष्टि से आने वालों को जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी का अध्ययन कर लेना चाहिए, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। कैंची और नैनीताल क्षेत्र में टैक्सी बाइक पर पूरे सीजन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। निजी बाइक चालक को भी शटल के माध्यम से आने की इजाजत होगी। एसपी ने एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है।
उत्तराखंड में देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस समय चार धाम यात्रा भी चल रही है। बाबा नीम करौली के दर्शन करने और नैनीताल घूमने के लिए भी पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने आने वाले लोगों की सुरक्षित यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की है। एसपी यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में नैनीताल में आसपास के लोग दोपहिया वाहन से आते हैं। दोपहिया वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
डॉ जगदीश चंद्र ने बताया कि ऐसे पर्यटक जो नैनीताल और आसपास के क्षेत्र में घूमने आना चाहते हैं, वे चार पहिया वाहन या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएं और पर्यटन का आनंद लें। पर्यटक सीजन अपने पीक पर चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। दुपहिया वाहनों के कारण यह समस्या और अधिक हो जाती है। दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
एसपी ने बताया कि इसलिए इस बात का निर्णय लिया गया है कि दुपहिया वाहन चालकों को काठगोदाम या कालाढूंगी से शटल के माध्यम से आने की इजाजत होगी। पूरे पर्यटन सीजन में टैक्सी बाइक को नैनीताल और कैंची क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी से अपील की है कि सोशल मीडिया पर पुलिस की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी का अध्ययन करें और सुरक्षित यात्रा करें।
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