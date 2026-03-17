प्री-मानसून मचाएगा तबाही : सात दिन बारिश, ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी, पहाड़ों में होगा हिमपात

Pre-Monsoon Havoc: प्री-मानसून ने तबाही बचा रखी है। भीषण अंधड़ और ओलावृष्टि ने सर्वाधिक नुकसान पैदा किया है। उत्तराखंड में रविवार देर रात भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ चले थे। कुमाऊं के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात और मैदानी क्षेत्र में रविवार देर रात आई तेज आंधी और बारिश से काफी नुकसान हुआ है। रामनगर में एक घर पर हल्दू का पेड़ गिरने से मलबे में दबकर किशोर की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक गांव रिंगौड़ा निवासी प्रकाश उपाध्याय का परिवार रविवार रात को अपने टिनशेड में सोया था। अंधड़ में विशालकाय हल्दू का पेड़ टिनशेड पर जा गिरा। पेड़ की चपेट में आने से उनके बेटे की मौत हो गई जबकि पत्नी मलबे में दबकर घायल हो गईं। यहां के मोहल्ला भरतपुरी में मंदिर की बाउंड्री वॉल गिरने से नीचे खड़ी तीन कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। हल्द्वानी के शीशमहल निवासी राकेश मौर्या की झोपड़ी पर पास के स्कूल की करीब 10 फीट ऊंची दीवार गिर गई जिसमें परिवार के पांच सदस्य दब गए। इधर, आईएमडी ने 23 मार्च तक बारिश, ओलावृष्टि, तूफान और पर्वतीय इलाकों में हिमपात का दौर जारी रहने की पूर्वानुमान लगाया है।