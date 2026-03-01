प्रदेश में 44 हजार उपभोक्ताओं के गैस सिलेंडर होंगे सरेंडर, महायुद्ध के बीच बढ़ेंगी लोगों की मुश्किलें

LPG Crisis : ईरान-इजराइल-अमेरिका के महायुद्ध के बीच हजारों उपभोक्ताओं को अपने रसोई गैस सिलेंडरों को सरेंडर करना पड़ेगा। खाड़ी देशों में चल रहे महायुद्ध के बीच देश भर में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। गैस सिलेंडरों के लिए शहर से लेकर गांवों में उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। सिलेंडर नहीं मिल पाने के कारण आम लोगों से लेकर रेस्टोरेंट-ढाबे संचालक तक परेशान हैं। कई इलाकों में रेस्टोरेंट और छोटे-छोटे ढाबे बंद हो चुके हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बीते दिनों एक संशोधित आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक उपभोक्ता एक साथ एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन नहीं रख सकते हैं। नियमों के तहत पीएनजी उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना है। वहीं एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन सरेंडर करना है। संशोधित आदेश के दायरे में उत्तराखंड के 44,488 उपभोक्ता आ रहे हैं। इन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी और सीएनजी दोनों ही कनेक्शन हैं। अब इन उपभोक्ताओं को जल्द ही पीएनजी या एलपीजी कनेक्शन संबंधित एजेंसी को सिरेंडर करना होगा। इससे इन उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ सकती है।