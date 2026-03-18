18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

प्री-मानसून की रफ्तार होगी तेज  : आज से चार दिन पूरे प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी

Weather Alert : प्री-मानसून और भी तेजी पकड़ रहा है। राजस्थान से उठा पश्चिमी विक्षोभ पूरे उत्तर भारत को तरबतर करने को बेताब है। मौसम विभाग ने आज से अगले चार दिन तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि,और भयंकर अंधड़ चलने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Mar 18, 2026

IMD has issued an alert for heavy rain, hailstorm and storm in Uttarakhand from today for the next several days

उत्तराखंड में आज से अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जारी हुआ है

Weather Alert : मौसम उत्तर भारत में आज से 24 मार्च तक खतरनाक रूप दिखा सकता है। आईएमडी के मुताबिक आज से राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इससे यूपी-उत्तराखंड सहित कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में मध्यम जबकि शेष सभी जिलों में हल्की बारिश के आसार है। कल यानी 19 मार्च को पूरे राज्य में मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 33 सौ जबकि कल 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों तक भी बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। आज राज्य के पांच जिलों में 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार तक के अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली कड़कने की संभावना है। आईएमडी ने 19 मार्च के लिए हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और चम्पावत जिलों में ओलावृष्टि, झक्कड़ और आकाशीय बिजली कड़कने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

20 मार्च  भयंकर रहेगा मौसम

आईएमडी के अनुसार, आज और कल उत्तराखंड  में सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, अंधड़ व  आकाशीय बिजली कड़कने का खतरा रहेगा। आईएमडी के मुताबिक 20 मार्च को मौसम भयानक रूप दिखा सकता है। इस दिन पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 20 मार्च को उत्तरकाशी, रुदप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले  में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली कड़कने, ओलावृष्टि और 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार तक के तेज अंधड़ चलने का खतरा रहेगा। इस दिन राज्य के मैदानी इलाकों में भी तेज अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली कड़कने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने खराब मौसम के बीच लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।

हफ्ते भर होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आज से पूरे हफ्ते बारिश के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक 21 मार्च तक पूरे राज्य में झमाझम बारिश का दौर जारी रह सकता है। आईएमडी के मुताबिक 22, 23 और 24 मार्च को यूएस नगर, हरिद्वार छोड़ राज्य के सभी जिलों बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पर्वतीय जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अत्यंत नीचे रहा। अगले दो दिन के भीतर राज्य में अधिकतम तापमान पांच डिग्री तक गिर सकता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Mar 2026 02:42 pm

Published on:

18 Mar 2026 02:38 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / प्री-मानसून की रफ्तार होगी तेज  : आज से चार दिन पूरे प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

10 गाड़ियों में भरकर आए गुंडों का टोल प्लाजा पर धावा, कर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, फ्री में गुजारे वाहन  

At Lachhiwala toll plaza, miscreants assaulted the staff and allowed vehicles to pass for free
देहरादून

पावर सेक्टर में बड़े बदलाव : यूपीसीएल और यूजेवीएनएल के एमडी हटाए, नए प्रभारी नियुक्त

In Uttarakhand, the government has removed the MDs of power sector UPCL and UJVNL
देहरादून

जॉब के लिए बुलाकर लड़कियों को महिला ने देह व्यापार में धकेला, खुलासे से लोग दंग

Police busted a sex racket in Dehradun
देहरादून

प्री-मानसून मचाएगा तबाही : सात दिन बारिश, ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी, पहाड़ों में होगा हिमपात

Pre-monsoon rains, hailstorms and storms wreak havoc in Uttarakhand
देहरादून

हाशिम अमला, दिलशान सहित कई क्रिकेटरों को बाउंसरों ने किया कैद, स्टेडियम में मचा हंगामा

During the Legends League in Uttarakhand, several cricketers including Hashim Amla and Dilshan were confined to the stadium by bouncers
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.