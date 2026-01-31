31 जनवरी 2026,

मुस्लिम की दुकान के नाम को लेकर बवाल, मोहम्मद दीपक ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पीटा ! फोर्स तैनात

Communal Tension : मुस्लिम की दुकान का नाम बाबा रखने के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। दुकान के नाम को लेकर विरोध करने पर दुकानदार और उसके लोगों पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप है। इससे क्षेत्र में तनाव गहरा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर सौंपी है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 31, 2026

A ruckus broke out in Kotdwar, Uttarakhand today after a Muslim man named his shop Baba

मुस्लिम की दुकान के नाम को लेकर कोटद्वार में हंगामा हो गया

Communal Tension : मुस्लिम की दुकान का नाम बाबा रखने पर बवाल हो गया है। ये मामला उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार का है। यहां पर मुस्लिम की दुकान का नाम बाबा रखने का विरोध करने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट प्रकरण दो दिन पहले का है। बजरंग दल के कार्यकर्ता पटेल मार्ग स्थित एक दुकान पर पहुंचे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मुताबिक उन्होंने मुस्लिम की दुकान का नाम बाबा रखने पर आपत्ति जताई थी। इस पर दुकानदार ने दुकान शिफ्ट कर नाम भी बदलने की बात कही थी। दुकान शिफ्ट होने के बाद भी नाम नहीं बदला गया। इस पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। उसी दौरान एक व्यक्ति खुद को मोहम्मद दीपक बताते हुए मौके पर पहुंचा और कहने लगा कि ये दुकान 30 साल पुरानी है। आरोप है कि मोहम्मद दीपक ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर नेतागिरी झाड़ने का आरोप लगाया। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आरोप ये भी है कि मो. दीपक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पिटाई भी की। मामले की जानकारी मिलने पर आज देहरादून से पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा।

दोनों पक्षों ने सौंपी तहरीर

उसके बाद मो. दीपक ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीट दिया। इस मामले ने आज  तूल पकड़ लिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। दो समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कोतवाल प्रदीप नेगी ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। मामले की जांच की जा रही है।

देहरादून से पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता

मुस्लिम युवक मो. दीपक की दुकान का नाम बाबा रखने पर कोटद्वार में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसे लेकर आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। साथियों से मारपीट की जानकारी मिलने पर आज देहरादून से भी बजरंग दल के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंच गए थे। उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं को समझाया। उसके बाद वह लोग कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर सौंपी। इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है।

