मुस्लिम की दुकान के नाम को लेकर बवाल, मोहम्मद दीपक ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पीटा ! फोर्स तैनात

Communal Tension : मुस्लिम की दुकान का नाम बाबा रखने पर बवाल हो गया है। ये मामला उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार का है। यहां पर मुस्लिम की दुकान का नाम बाबा रखने का विरोध करने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट प्रकरण दो दिन पहले का है। बजरंग दल के कार्यकर्ता पटेल मार्ग स्थित एक दुकान पर पहुंचे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मुताबिक उन्होंने मुस्लिम की दुकान का नाम बाबा रखने पर आपत्ति जताई थी। इस पर दुकानदार ने दुकान शिफ्ट कर नाम भी बदलने की बात कही थी। दुकान शिफ्ट होने के बाद भी नाम नहीं बदला गया। इस पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। उसी दौरान एक व्यक्ति खुद को मोहम्मद दीपक बताते हुए मौके पर पहुंचा और कहने लगा कि ये दुकान 30 साल पुरानी है। आरोप है कि मोहम्मद दीपक ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर नेतागिरी झाड़ने का आरोप लगाया। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आरोप ये भी है कि मो. दीपक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पिटाई भी की। मामले की जानकारी मिलने पर आज देहरादून से पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा।