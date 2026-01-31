31 जनवरी 2026,

शनिवार

मौसम आज रात से बिगड़ेगा : कल से तीन दिन झमाझम बारिश-बर्फबारी और अंधड़ की चेतावनी

Western Disturbance Active : मौसम आज रात से करवट बदल सकता है। आज राज्य के पांच जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी हुआ है। आईएमडी ने एक से तीन फरवरी तक समूचे राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले पांच दिन तक पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का भी दौर चल सकता है। इसे लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 31, 2026

In Uttarakhand, there is a warning of bad weather from tonight and heavy rain and snowfall from February 1 to 3

उत्तराखंड में आज रात से मौसम करवट बदल सकता है

 Western Disturbance Active :  मौसम आज रात से उग्र रूप दिखा सकता है। आज सुबह पहाड़ में जमकर पाला गिरा हुआ था। इससे  ठंड में काफी बढ़ोत्तरी महसूस हुई। राज्य के मैदानी इलाकों में हल्का कोहरा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते आज शाम या रात से मौसम करवट बदल सकता है। आईएमडी के मुताबिक, आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। आज 3000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक कल यानी एक फरवरी से उत्तराखंड में बारिश का दौर तेज हो सकती है। एक से तीन फरवरी तक राज्य के सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2800 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। चार फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में बारिश-बर्फबारी का अनुमान है। पांच फरवरी को समूचे प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। छह फरवरी को फिर से तीन पर्वतीय जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना बन रही है।

तीन दिन के लिए यलो अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक एक से तीन फरवरी तक समूचे राज्य में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। एक फरवरी को देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, यूएस नगर जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली कड़कने और 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का यलो अलर्ट जारी किया है। तीन फरवरी तक विभिन्न इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी हुआ है। बता दें कि साल 2022 में भी फरवरी पहले सप्ताह में मौसम काफी खराब रहा था। तब भी तीन फरवरी को उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हुई थी।

Updated on:

31 Jan 2026 01:06 pm

Published on:

31 Jan 2026 12:23 pm

मौसम आज रात से बिगड़ेगा : कल से तीन दिन झमाझम बारिश-बर्फबारी और अंधड़ की चेतावनी
