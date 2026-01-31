वर्दी की मर्यादा पर सवाल: दरोगा साहिबा ने थप्पड़ मारने की कोशिश, युवक को दी उठा लेने की दी धमकी

पटना से सटे बिहटा थाना क्षेत्र में रास्ते का विवाद को सुलझाने पहुंची दारोगा खुद विवादों में घिर गई। विवाद से जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रास्ते की जमीन पर विवाद की सूचना मिलने पर उसको सुलझाने को लेकर बिहटा थाना की महिला दारोगा मौके पर पहुंची थी। दोनों पक्षों का विवाद को सुलझाने के क्रम में उन्होंने एक युवक को थप्पड़ मारने की कोशिश की। जो कि पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। महिला दारोगा का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगा है।