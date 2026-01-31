वर्दी की मर्यादा पर सवाल: दरोगा साहिबा ने थप्पड़ मारने की कोशिश, युवक को दी उठा लेने की दी धमकी

वर्दी की मर्यादा पर सवाल। फोटो- सोशल साइट
पटना से सटे बिहटा थाना क्षेत्र में रास्ते का विवाद को सुलझाने पहुंची दारोगा खुद विवादों में घिर गई। विवाद से जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रास्ते की जमीन पर विवाद की सूचना मिलने पर उसको सुलझाने को लेकर बिहटा थाना की महिला दारोगा मौके पर पहुंची थी। दोनों पक्षों का विवाद को सुलझाने के क्रम में उन्होंने एक युवक को थप्पड़ मारने की कोशिश की। जो कि पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। महिला दारोगा का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि विवाद को शांत करने पहुंची महिला दरोगा श्वेता कुमारी बार- बार एक युवक को शांत करवाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब वो शांत नहीं हुआ तो वो अपना आपा खो बैठीं। उन्होंने बहस कर रहे एक युवक को थप्पड़ मारने की कोशिश किया। लेकिन, फिर वो रूक गई। इसके बाद महिला दरोगा ने युवक को धमकी देते हुए कहा, उठाकर ले जाएंगे, भाषण देना बंद करो।
महिला दारोगा का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। वायरल वीडियो में मौके पर उपस्थित एक होमगार्ड का जवान खैनी बनाता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो पर लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार के गृहमंत्री सम्राट चौधरी के “पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग का वीडियो शेयर कर लोग सवाल कर रहे हैं कि यह कैसी पुलिसिंग है।
बिहटा थाना प्रभारी ने इस मामले से जुड़े सवाल पर कहा कि वीडियो का आधा हिस्सा ही मिला है। पूरा वीडियो की तलाश कर रहे हैं। पूरा वीडियो मिलने के बाद जांच के बाद दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
