नई दिल्ली

NCP विलय की खबरों पर शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब खत्म हो गया है बातचीत का दौर’

एनसीपी के दोनों गुटों में विलय की खबरों के बीच एनसीपी चीफ शरद पंवार ने कहा है कि उन्हे कोई जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 31, 2026

saharad panwar

फाइल फोटो

महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के एक होने की अटकलों पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। एनसीपी (SP) चीफ शरद पवार ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए संकेत दिया कि अब विलय की प्रक्रिया बंद हो सकती है। पवार ने साफ किया कि हालिया घटनाक्रमों के बाद अब सुलह की संभावना नहीं दिख रही है।

अजित पवार और जयंत पाटिल के बीच चल रही थी चर्चा

मीडिया से रूबरू होते हुए शरद पवार ने खुलासा किया कि पिछले चार महीनों से दोनों गुटों के एक साथ आने को लेकर बातचीत चल रही थी। पवार ने कहा पिछले चार महीने से अजित पवार और जयंत पाटिल पार्टी विलय के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे लेकिन अब एक 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना' हो गई है। ऐसा लगता है कि अब यह प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी। पवार ने आगे बताया कि इस बातचीत में अजित पवार, जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे।

सुनेत्रा पवार को लेकर दी ये प्रतिक्रिया

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को विधायी दल का नेता चुने जाने और उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाओं पर भी शरद पवार ने अपनी राय रखी। उन्होंने इसे अजित गुट का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि, ''मुझे सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की कोई जानकारी नहीं है। मुझे भी यह खबर अखबारों के जरिए ही मिली है। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नाम चर्चा में हैं। यह उनकी पार्टी का फैसला है, इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है'' शरद पवार ने स्पष्ट किया कि भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर NCP और NCP-SP के बीच कोई संवाद नहीं हुआ है।

शपथ ग्रहण समारोह पर जताई हैरानी

महाराष्ट्र में होने वाले संभावित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के सवाल पर शरद पवार ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा, "हमें तो न्यूज रिपोर्ट्स से पता चल रहा है कि शपथ ग्रहण होने वाला है। जब हमें जानकारी ही नहीं है, तो हम वहां कैसे हो सकते हैं ? पवार परिवार का कोई सदस्य वहां जाएगा या नहीं, यह सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमें निमंत्रण या जानकारी तक नहीं है।"

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Jan 2026 11:54 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / NCP विलय की खबरों पर शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'अब खत्म हो गया है बातचीत का दौर'
