NCP विलय की खबरों पर शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब खत्म हो गया है बातचीत का दौर’

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को विधायी दल का नेता चुने जाने और उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाओं पर भी शरद पवार ने अपनी राय रखी। उन्होंने इसे अजित गुट का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि, ''मुझे सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की कोई जानकारी नहीं है। मुझे भी यह खबर अखबारों के जरिए ही मिली है। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नाम चर्चा में हैं। यह उनकी पार्टी का फैसला है, इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है'' शरद पवार ने स्पष्ट किया कि भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर NCP और NCP-SP के बीच कोई संवाद नहीं हुआ है।