सोना-चांदी नहीं NCR में चुराई जा रही अस्थियां! दो महिला गिरफ्तार, हकीकत जान पुलिस भी हैरान

पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार कैराना थाना क्षेत्र के रहने वाले गोपाल ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर बताया कि उनके पिता मिठ्ठन की दो दिन पहले मौत हो गई थी। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद जब वह अगले दिन अस्थियां चुगने गए तो पिता की चिता में अस्थियां नहीं थी। पड़ताल और पूछताछ करने पता चला कि उनके पिता की चिता से अस्थियां चोरी कर ली गई है। दो महिलाओं पर शक है। इस सूचना पर पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और पूरे घटनाक्रम की जानकारी करते हुए जांच को आगे बढ़ाया तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। गोपाल के आरोप जांच में बिल्कुल सही पाए गए। दोनों महिलाओं ने मिलकर इस हैरान कर देने वाली चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से इन्हे जेल भेज दिया गया। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।