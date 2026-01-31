31 जनवरी 2026,

शनिवार

नई दिल्ली

सोना-चांदी नहीं NCR में चुराई जा रही अस्थियां! दो महिला गिरफ्तार, हकीकत जान पुलिस भी हैरान

शामली निवासी गोपाल अपने पिता की अस्थियां चुगने गए तो पता चला अस्थियां चोरी हो गई है। इसके बाद वह सीधे पुलिस थाने पहुंचे। इस चोरी के पीछे जो वजह सामने आई है उसे जानकर हर कोई हैरान है।

नई दिल्ली

Jan 31, 2026

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Crime शामली पुलिस ने दो महिलाओं को चोरी के आरोपों में गिरफ्तार किया है। इन दोनों महिलाओं पर सोना-चांदी नहीं बल्कि अस्थियां चोरी करने के आरोप हैं। दोनों के कब्जे से पुलिस ने अस्थियां भी बरामद कर ली। जब पुलिस ने इनसे अस्थियां चोरी करने की वजह पूछी तो जवाब जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। दोनों ने बताया कि एक महंगी दवाई बनाने के लिए इन्होंने श्मशान घाट में जलती चिता से अस्थियां चोरी की थी।

ये है पूरा मामला ( Crime )

पुलिस क्षेत्राधिकारी हेमंत कुमार के अनुसार पकड़ी गई दोनों महिलाओं के नाम कुसुम और मुन्नी हैं। दोनों कैराना थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि एक कथित तांत्रिक के कहने पर इन्होंने चिता से अस्थियां चुराई थी। महिलाओं ने आगे बताया कि उनके संपर्क में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके जोड़ो में दर्द है। तांत्रिक ने कहा था कि वह अस्थियों से ऐसी दवा बना देगा जिससे जोड़ो का दर्द झुमंतर हो जाएगा। दोनों महिलाओं ने सोचा कि अपना दर्द तो खत्म हो ही जाएगा साथ ही में दवाई बेचकर अच्छे पैसे भी मिलेंगे। इसलिए इन्होंने चिता से अवशेष चोरी की योजना बनाई और योजना के तहत इस हैरान कर देने वाली चोरी की घटना को अंजाम दे डाला।

ऐसा खुला मामला ( Crime )

पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार कैराना थाना क्षेत्र के रहने वाले गोपाल ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर बताया कि उनके पिता मिठ्ठन की दो दिन पहले मौत हो गई थी। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद जब वह अगले दिन अस्थियां चुगने गए तो पिता की चिता में अस्थियां नहीं थी। पड़ताल और पूछताछ करने पता चला कि उनके पिता की चिता से अस्थियां चोरी कर ली गई है। दो महिलाओं पर शक है। इस सूचना पर पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और पूरे घटनाक्रम की जानकारी करते हुए जांच को आगे बढ़ाया तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। गोपाल के आरोप जांच में बिल्कुल सही पाए गए। दोनों महिलाओं ने मिलकर इस हैरान कर देने वाली चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से इन्हे जेल भेज दिया गया। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

Updated on:

31 Jan 2026 07:18 am

Published on:

31 Jan 2026 07:17 am

