नई दिल्ली

दिल्ली में लगातार 3 तीन दिन होगी बारिश, 30 से 40 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं…इन दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी

Rain alert: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 30, 2026

Rain alert issued for three consecutive days in Delhi

Rain Alert: देश की राजधानी दिल्ली में फिर से मौसम करवट लेने वाला है। दरअसल, मौसम विभाग ने दिल्ली में लगातार 3 दिन मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी करते हुए विभाग की तरफ से कहा गया है कि इन तीनों दिन 30 से 40 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 31 जनवरी, 1 और 2 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में मौसम करवट लेगा और बारिश फिर से दस्तक देगी। IMD के मुताबिक, शनिवार को सुबह के वक्त हल्का-फुल्का कोहरा रहेगा, दिन में आसमान में बादल पहरा देंगे, और रात में गरज चमक और बिजली के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दिन भी हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा के हिसाब से ही रहेगी।

इस दिन होगी झमाझम बारिश

31 जनवरी को दस्तक देने के बाद बारिश 1 फरवरी को अपना रंग दिखाएगी और जमकर बरसेगी। पूरा दिन बादल छाए रहेंगे और दोपहर के वक्त हवाओं की रफ्तार तेज होगी, जिसके बाद हल्की बारिश हो सकती है। अंधेरा होने के समय भी तेज हवा के साथ बारिश आ सकती है। इस दिन बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से दिल्ली-एनसीआर में ठंड और ठिठुरन में और इजाफा हो सकता है।

2 फरवरी को भी बिगड़ा रहेगा मौसम ( Rain Alert )

मौसम विभाग के अनुसार 2 फरवरी को भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम बिगड़ा रह सकता है। इस दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और शाम या रात में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर में लगातार तीन दिन तक बारिश के आसार बने हुए हैं।

