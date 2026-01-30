दिल्ली में लगातार 3 तीन दिन होगी बारिश, 30 से 40 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं…इन दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी

आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 31 जनवरी, 1 और 2 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में मौसम करवट लेगा और बारिश फिर से दस्तक देगी। IMD के मुताबिक, शनिवार को सुबह के वक्त हल्का-फुल्का कोहरा रहेगा, दिन में आसमान में बादल पहरा देंगे, और रात में गरज चमक और बिजली के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दिन भी हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा के हिसाब से ही रहेगी।